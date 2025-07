Halloumi trifft Croissant: der Salat, der alles anders macht

Reiße die Croissants in kleine Stücke und röste sie in einer fettfreien Pfanne bei mittlerer Hitze, bis sie goldbraun und knusprig sind. Stell sie beiseite.

Schneide den Halloumi in Scheiben, brate ihn in 1 EL Öl in derselben Pfanne von beiden Seiten goldbraun an, lass ihn kurz abkühlen und schneide ihn in mundgerechte Stücke.