Halloween-Monster-Cookies: einfach nur lecker statt gruselig

Wenn einem auf den Straßen abends auf dem Weg nach Hause wieder die ersten Hexen, Zombies oder Monster begegnen, dann ist dies ein unverkennbares Zeichen dafür, dass Halloween vor der Tür steht. Spätestens am 31. Oktober klingeln sie dann an der Haustür und verlangen nach Süßem, sonst gibt es Saures. Tja, gut, wer da vorbereitet ist. Wie wäre es aber in diesem Jahr mal statt gekaufter Süßigkeiten selbst gebackene Halloween-Monster-Cookies in die Beutel zu stecken?

Schrecklich lecker: unsere Halloween-Monster-Cookies

Ich muss gestehen: Ich bin ein großer Halloween-Fan und freue mich jedes Jahr aufs Neue, welche gruselige Deko in den Geschäften zu finden sein wird. Viel mehr noch als die Deko hat es mir aber die gruselige Kulinarik angetan. Auch wenn ich selbst nicht feiere, freu ich mich auf kreative Rezepte mit Grusel-Faktor. Kaum aufwendig und perfekt für Halloween sind diese Monster-Cookies. Die Basis ist ein einfacher Cookie-Teig nach amerikanischem Vorbild. Das heißt: Die Kekse sind von außen schön knusprig und von innen noch weich. So mag ich sie am liebsten. Verziert werden sie mit bunten Schokolinsen und damit es schaurig wird, bekommen sie natürlich noch ein paar Augen verpasst.

Die Augen bestehen aus Zucker und sind mittlerweile in fast jedem Supermarkt in der Backabteilung zu finden. Einem Backnachmittag für Halloween-Monster-Cookies sollte deshalb nichts im Wege stehen.

Die Kekse sind schnell zubereitet und gelingen auch unerfahrenen Bäckern. Misch einfach einen Schokoteig zusammen, forme daraus kleine kugelförmige Portionen und setze sie auf ein Backblech. Drücke die Teigkugeln etwas flach und verteile die restlichen Schokolinsen darauf. Verpasse den Cookies jeweils noch zwei Augen und dann geht es ab in den Ofen. Lass sie nach dem Backen erst vollständig auskühlen, andernfalls könnten die Kekse zerbrechen.

Bist du auch so ein Halloween-Fan und liebst es gruselige Rezepte auszuprobieren? Dann darfst du diese Baiser-Geister, diese Mumien-Würstchen und diese Grusel-Hand mit Serranoschinken nicht verpassen.