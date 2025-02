Hefekuchen vom Blech: So leicht gelingt der Klassiker

Beginne mit der Herstellung des Hefeteigs: Erwärme die Milch in einem Topf. Achte aber darauf, dass sie nicht zu warm ist oder gar kocht, denn das würde die Hefe zerstören.

Gib dann das Mehl in eine Rührschüssel und forme in der Mitte eine Mulde.

Löse die Hefe in der warmen Milch auf und gib 3 EL des Zuckers hinzu. Gieße die Hefemischung anschließend in die Mulde im Mehl und bestreue sie mit etwas Mehl vom Rand. Lass die Mischung dann abgedeckt an einem warmen Ort für höchstens 20 Minuten gehen.

Füge danach alle anderen Zutaten zum Teig hinzu und rühre den Hefeteig mit einem Rührgerät mit Knethaken für etwa 10 Minuten. Der Teig ist fertig, wenn er kaum noch an den Knethaken kleben bleibt und schön weich ist.

Forme den Hefeteig per Hand zu einer Kugel, lege ihn in eine Schüssel und bestreue ihn mit etwas Mehl, damit er nicht austrocknet. Lass ihn dann abgedeckt an einem warmen Ort für 60 Minuten gehen.

Stelle in der Zwischenzeit die Streusel her. Mische dafür Mehl, Salz, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel. Füge zum Schluss die kalte Butter in Stückchen hinzu. Verrühre die Streusel zunächst mit einem Handrührgerät, bis sie krümelig sind, und verknete sie anschließend mit den Händen zu dicken Streuseln.

Fette ein Backblech mit Butter ein und bestreue es danach mit Mehl. Knete den Hefeteig noch einmal kräftig durch und verteile ihn dann mit gut bemehlten Händen auf dem Blech. Verteile anschließend die Streusel darauf.

Tipp: Wer den Hefekuchen etwas fruchtiger mag, kann vor den Streuseln eine Schicht Pflaumenmus auf dem Teig verteilen.