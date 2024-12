Babka ist ein traditionelles osteuropäisches Gebäck, das besonders in Polen, der Ukraine und anderen Ländern der Region sehr beliebt ist. Es handelt sich dabei um einen süßen Hefekuchen oder Zopf, der oft mit verschiedenen Füllungen und Toppings zubereitet wird. Wir zeigen dir ein Rezept für einen Hefezopf mit Heidelbeeren.

Osteuropäisches Hefegebäck: Hefezopf mit Heidelbeeren

Der Ursprung des Hefegebäcks ist nicht genau bekannt, aber es wird angenommen, dass das Gebäck seinen Ursprung in der jüdischen Küche Osteuropas hat. Der Name „Babka“ stammt aus dem Polnischen und bedeutet „Großmutter“, was auf die traditionelle, hausgemachte Natur dieses Gebäcks hinweist.

Der Teig für den Hefezopf mit Heidelbeeren wird in der Regel aus Hefe, Mehl, Zucker, Butter, Eiern und Milch hergestellt. Dieser Hefeteig verleiht dem Gebäck seine luftige Textur.

Der Hefezopf mit Heidelbeeren ist ein traditionelles Gebäck, das oft zu religiösen Feiertagen wie Ostern oder Chanukka gebacken wird. Er ist auch ein beliebtes Dessert zu anderen festlichen Anlässen oder einfach als Genuss zum Kaffee oder Tee.

Es gibt fast nichts Besseres als den Geruch von frisch gebackenem Hefegebäck. Diese Babka mit Heidelbeeren sieht zum einen extrem hübsch aus und zum anderen schmeckt sie herrlich. Das nächste Mal kannst du den süßen Hefezopf anstatt mit Heidelbeeren auch mit Schokolade oder anderen Obstsorten ausprobieren.

Dafür brauchst du:

Für den Teig:

500 g Mehl

2 Eier

2 Eigelb

85 g Honig

50 g Zucker

1 TL Vanillearoma

1 TL Salz

250 g weiche Butter

240 ml Vollmilch, warm

5 g Trockenhefe

Für die Heidelbeer-Masse:

350 g Zucker

750 g TK Heidelbeeren

So geht der Hefezopf mit Heidelbeeren:

1. Zu Beginn bereitest du den Teig zu. Gib Mehl mit einem Ei, zwei weiteren Eigelb, Honig, Zucker, Vanillearoma und weicher Butter in eine Schüssel. Füge noch einen Teelöffel Salz hinzu.

2. Gib die Trockenhefe in warme Vollmilch und lasse sie ca. 5 Minuten ziehen. Danach gießt du die Milch zu dem Rest in der Schüssel und vermengst alles mit einem Handmixer. Decke den Teig mit einem Handtuch zu und lasse ihn ca. 30 Minuten ruhen.

3. Verteile etwas Mehl auf einer Arbeitsfläche und knete den Teig glatt. Jetzt muss der Teig abgedeckt für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank.

4. In der Zwischenzeit kannst du die Heidelbeeren einkochen. Karamellisiere den Zucker in einem Topf und füge die Tiefkühl-Heidelbeeren hinzu. Koche die Beeren so lange ein, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Wichtig ist, dass die Heidelbeer-Masse vollständig abkühlt.

5. Teile dann den Teig in zwei gleich große Stücke. Rolle beide mit einem Nudelholz zu Rechtecken aus.

6. Bestreiche die beiden Rechtecke mit der Heidelbeer-Masse und rolle den Teig zu einer langen Rolle zusammen. Schneide die Rolle nun längs entzwei.

7. Lege die vier Teigstücke auf einem Blech über Kreuz und beginne, sie miteinander zu verflechten. Bestreiche den Hefezopf mit Heidelbeeren noch mit Ei. Schiebe das Bachblech nun für 190 °C Ober- und Unterhitze für 45 Minuten in den Ofen.

