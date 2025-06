Hollerküchle: Dieses traditionelle Frühlingsdessert lieben alle

Wenn im Frühling die Holundersträucher blühen, dann sieht man wieder Menschen, die sich ein paar Blüten abschneiden, um daraus entweder einen Sirup herzustellen oder sie für ein beliebtes Dessert in Teig zu wälzen. Möchtest du auch mal Holunderblüten in Backteig oder Hollerküchle, wie sie auch genannt werden, probieren, solltest du nicht lange überlegen. Die Zeit, in der der Holunder blüht, ist kurz. Leg am besten gleich los.

Rezept für Holunderblüten in Backteig

Möchtest du Holunderblüten in Backteig zaubern und dafür die Dolden selber ernten, gilt es, beim Pflücken diese fünf Tipps zu beachten:

Vermeide von Sträuchern, die in der Nähe von stark befahrenen Straßen aufgrund der Feinstaubbelastung zu pflücken.

Auch der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Am besten man pflückt man vormittags an einem sonnigen Tag.

Pflücke nur geöffnete Dolden. Sie haben einen intensiveren Geschmack.

Verwende zum Abschneiden der Dolden eine Schere.

Pflücke nicht zu tief hängende Dolden, da diese eventuell von urinierenden Hunden verunreinigt sein könnten.

Die Zubereitung dieses Dessert-Klassikers ist einfach. Aus wenigen Zutaten mixt du einen Teig. Dafür verrührst du Milch mit Holunderblütensirup und einem Ei. Danach kommen Mehl, Backpulver und eine Prise Salz dazu. Verrühre alle Zutaten zu einem homogenen Teig und lass ihn bei Zimmertemperatur ruhen.

Nach der Ruhezeit erhitzt du neutrales Pflanzenöl in der Pfanne. Sei nicht geizig mit dem Öl. Das darf ruhig drei bis vier Zentimeter in der Pfanne stehen. Tauche dann die Holunderblüten einzeln in den Teig und gib sie sofort in das heiße Fett, wo sie ein bis zwei Minuten ausbacken müssen. Wenn der Teig eine goldbraune Farbe annimmt, kannst du sie herausnehmen und zum Abtropfen auf ein Küchenkrepp legen. Vor dem Servieren bestreust du die Blüten noch mit einer feinen Schicht Puderzucker.

Wenn du magst, serviere deine Holunderblüten in Backteig mit Vanilleeis, Sahne oder einer selbst gemachten Vanillesoße. Mit frischen Erdbeeren schmecken sie ebenfalls richtig lecker.

Im Frühling hat nicht nur der Holunder seine Zeit, sondern auch der Waldmeister, weshalb du selbst gemachten Wackelpudding als Dessert nicht verpassen darfst. Naschkatzen freuen sich außerdem über eine süße Himbeer-Baiser-Creme.