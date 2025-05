Dieser Holunderblüten-Zitronen-Kuchen schmeckt nach Frühling

Als ich neulich an einem kleinen Park auf meinem Weg nach Hause vorbeigekommen bin, fiel mir auf, dass die Holunderblüten wieder in den Startlöchern stehen. Ein paar Tage wird es wohl noch dauern, bis die Holunderbüsche in voller Blüte stehen und man die Dolden endlich wieder ernten kann, um daraus die eine oder andere Köstlichkeit zuzubereiten. Eine davon: dieser Holunderblüten-Zitronen-Kuchen. So backst du ihn zu Hause nach.

Holunderblüten-Zitronen-Kuchen aus der Kastenform

Ein Holunderblüten-Zitronen-Kuchen ist ein echtes Highlight im Frühling und eine tolle Möglichkeit, die duftenden Dolden des Holunderstrauchs mal auf eine andere Art zu genießen. Der Kuchen vereint zwei Aromen, die sich perfekt ergänzen: Zitrone und Holunderblüten. Er hat aber noch einen weiteren großen Vorteil: Er ist super einfach zu backen.

Die Basis bildet ein klassischer Rührteig, der mit Joghurt verfeinert wird und dem Kuchen damit eine saftige und luftige Konsistenz verleiht. Für den frischen und frühlingsaften Geschmack sorgen Zitronensaft und Holunderblütensirup.

Holunderblütensirup findest du im Frühling unter anderem in gut sortierten Supermärkten – oder du stellst ihn aus frischen Blüten einfach selbst her. Sammle dafür nur so viel, wie du wirklich benötigst, um einen Sirup daraus zuzubereiten und am besten an einem sonnigen Vormittag sowie abseits von stark befahrenen Straßen.

Holunderblütensirup kommt bei dem Kuchen nicht nur in den Teig, sondern auch in die Zuckerglasur. Dafür verrührst du Puderzucker mit dem Sirup und bestreichst die Oberfläche des Kuchens nach dem Backen damit. So wird der Geschmack besonders intensiv und passt perfekt in die warme Jahreszeit.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kastenkuchen gibt es in unzähligen Varianten und sind einfach zu backen. Ein Highlight aus der Frühlings-Backstube ist auch dieser Erdbeer-Schokoladenkuchen oder unser Erdbeerkuchen mit Frischkäse. Was im Frühling auf keinen Fall fehlen darf: ein Rhabarber-Kastenkuchen.

Holunderblüten-Zitronen-Kuchen Judith 4.37 ( 47 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien 1 Kastenform, ca. 25 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

180 g Zucker

4 Eier Größe M

250 g Mehl Type 405

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 Bio-Zitrone Abrieb

3 EL Zitronensaft

150 g Naturjoghurt

3 EL Holunderblütensirup online, zum Beispiel hier 🛒 Für die Glasur: 100 g Puderzucker

3 EL Holunderblütensirup

getrocknete Holunderblüten für die Deko, optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Kastenform mit etwas Butter ein.

Schlage Butter und Zucker in einer großen Schüssel mit einem Handrührgerät schaumig. Gib die Eier einzeln dazu und rühre sie gründlich unter.

Mische Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel. Gib die trockenen Zutaten abwechselnd mit dem Joghurt zum Teig. Füge Zitronenabrieb, Zitronensaft und Holunderblütensirup hinzu und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform. Streiche ihn glatt und backe den Kuchen etwa 45 Minuten im vorgeheizten Ofen. Mache kurz vor Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen nach dem Backen in der Form ca. 10 Minuten abkühlen. Stürze ihn dann vorsichtig auf ein Kuchengitter und lass ihn vollständig auskühlen.

Verrühre währenddessen für die Glasur den Puderzucker mit dem Holunderblütensirup zu einer zähflüssigen Masse. Verteile die Glasur gleichmäßig auf dem Kuchen und dekoriere ihn nach Geschmack zum Beispiel mit getrockneten Holunderblüten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.