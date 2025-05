Holunderblütenlikör: So lecker schmeckt der Frühling

Holunderblüten können vieles – zu Sirup eingekocht, frittiert oder zu Eis verarbeitet werden. Doch eines darf in dieser Auflistung nicht fehlen und das ist, die hübschen weißen Dolden in Alkohol einzulegen. So erhältst du einen köstlich-süßen Holunderblütenlikör, der deine Cocktails aufpeppt und sogar pur auf Eis hervorragend schmeckt. Wie du ihn machst, verraten wir dir hier.

Rezept für Holunderblütenlikör

Ich streife gern durch Wald und Wiesen und sammle alles Mögliche. Jetzt im Mai sind das beispielsweise Fichtenwipfel, Gänseblümchen und die ersten Holunderblüten. Am besten ist es meiner Meinung nach, zu Beginn einer Saison das vorzubereiten, was am längsten dauert. Bei Holunderblüten ist es dieser Likör, der ordentlich durchziehen muss.

Mache dich dafür an einem sonnigen Tag, idealerweise, wenn es den Tag vorher geregnet hat, auf die Suche nach Holunderblüten. Sammle diese niemals an viel befahrenen Straßen, denn dort ist die Schadstoffbelastung besonders hoch. Schneide die Dolden mit einem scharfen Messer ab und nimm nur so viele, dass man kaum einen Unterschied zu vorher sieht. So hat die Natur Zeit, sich wieder zu regenerieren.

Wieder zu Hause ist es an der Zeit, anzufangen. Lege die Blütendolden zunächst auf ein Tuch, damit eventuell mitgesammelte Kleinstinsekten die Gelegenheit haben, einem sicheren Tod durch Ertrinken zu entkommen. Koche derweil einen Zuckersirup aus gleichen Teilen Wasser und Zucker auf und rühre den Saft einer Zitrone hinein. Lass den Sirup etwas abkühlen, gieße ihn über die Blüten und lass das Ganze 24 Stunden im Kühlschrank ziehen.

Danach kommt der spaßige Teil: Seihe den Sirup ab und mische ihn mit noch einmal gleichen Teilen Korn oder Wodka – Hauptsache einer geschmacksneutralen Spirituose. Fülle den Holunderblütenlikör in Flaschen und lass ihn zwei Wochen im Kühlschrank durchziehen. Du kannst ihn dann pur genießen, mit Tonic Water oder Sekt zu einem frühlingshaften Drink mischen oder einen Cocktail damit mixen. Ganz wie es dir beliebt!

Aus Holunderblüten kann man wirklich vielerlei leckere Dinge zubereiten. Wie wäre es mit Holunderblütensekt oder selbstgemachtem Holunderblütensirup? Ein leckeres Dessert ist Holunderblüten-Panna-Cotta.

Holunderblütenlikör Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Wartezeit 15 Tage d Gesamtzeit 15 Tage d 30 Minuten Min. Portionen 1.5 Liter Zutaten 1x 2x 3x 20 Holunderblütendolden

500 g Zucker

500 ml Wasser

1 Zitrone

500 ml Korn z.B. dieser hier 🛒 Zubereitung Schüttele die Dolden und lege sie für 30 Minuten auf ein Tuch, damit kleine Insekten entkommen können.

Bring in der Zwischenzeit Zucker und Wasser mit dem Zitronensaft zum Kochen und koche ihn auf, bis der Zucker aufgelöst ist. Lass ihn etwas abkühlen.

Fülle die Blütendolden in ein Einmachglas und gieße den Sirup darüber. Stelle das Glas für 24 Stunden in den Kühlschrank und lass ihn durchziehen.

Seihe am nächsten Tag die Dolden ab und mische den Sirup mit dem Korn.

Verrühre alles gut und fülle es in sterilisierte Flaschen. Lass den Likör 2 Wochen im Kühlschrank gut durchziehen.

