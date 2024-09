Hummus aus schwarzen Bohnen: Klassiker mit frischem Twist

Wer liebt Hummus nicht? Dieser cremige, würzige Dip ist längst über die Grenzen des Nahen Ostens hinaus zum internationalen Liebling geworden. Hier in Berlin haben sich ganze Restaurants dem Hummus gewidmet. Ob als Dip zu Gemüse, als Aufstrich auf Brot oder als Beilage zu Hauptgerichten – Hummus ist vielseitig, gesund und lecker. Doch warum immer nur auf den Klassiker aus Kichererbsen setzen, wenn es noch viele andere Möglichkeiten gibt? Hummus aus schwarzen Bohnen schmeckt ebenfalls super und ist ein interessanter Eyecatcher auf dem Tisch.

Hummus aus schwarzen Bohnen: intensiv lecker

Der Begriff „Hummus“ stammt aus dem Arabischen und bedeutet schlicht „Kichererbse“. Die traditionelle Variante wird aus pürierten Kichererbsen, Tahin (einer Sesampaste), Knoblauch, Zitronensaft und Olivenöl hergestellt. Es handelt sich um eine echte Proteinbombe, die sowohl sättigend als auch gesund ist.

Hummus ist nicht nur reich an Eiweiß, sondern auch an Ballaststoffen, gesunden Fetten und Mineralstoffen wie Eisen und Kalzium. All das macht ihn zu einem perfekten Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung – vor allem für Vegetarier und Veganer. Doch während Kichererbsen die Hauptzutat des klassischen Hummus sind, gibt es viele kreative Alternativen, die den Hummus neu interpretieren. Eine davon ist unser Hummus aus schwarzen Bohnen!

Schwarze Bohnen enthalten viele Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß und sind eine hervorragende Quelle für Folsäure, Magnesium und Antioxidantien. Ihr kräftiger, leicht erdiger Geschmack sorgt für eine dunklere, intensivere Hummus-Variante, die eine tolle Abwechslung zur klassischen Kichererbsenversion ist.

Die Zubereitung von Hummus aus schwarzen Bohnen ist genauso einfach wie bei der traditionellen Version. Die Bohnen ersetzen dabei die Kichererbsen, ansonsten bleibt das Grundprinzip gleich: Du brauchst Tahin, Knoblauch, Zitronen- oder Limettensaft, Olivenöl und Gewürze. Gib einfach alle Zutaten in einen Mixer und püriere sie. Das war’s! Der Hummus ist fertig und kann sofort serviert werden. Du kannst ihn mit frischen Kräutern, etwas Sesam oder einem Spritzer Olivenöl garnieren.

Für einen leuchtenden Farbakzent auf dem Esstisch sorgt dieser Rote-Bete-Hummus. Auch der Erbsen-Hummus schmeckt ausgezeichnet. Und besonders aromatisch ist dieser Paprika-Tomaten-Hummus.