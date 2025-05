Unkomplizierte Wraps für hungrige Tage

Suchst du nach einer leckeren Möglichkeit, mehr Gemüse in deinen Tag zu integrieren? Oder brauchst du ein Rezept, das sich nach einem langen Arbeitstag im Handumdrehen zubereiten lässt? Unsere Hummus-Avocado-Wraps mit Grillgemüse sind die Antwort!

Schnelle Küche: Bereite Hummus-Avocado-Wraps mit Grillgemüse zu

Wraps sind ideal, wenn es schnell gehen muss und trotzdem lecker sein soll. Das Beste an ihnen: Sie sind unglaublich wandelbar. Selbst, wenn du sie dir öfter zubereitest, wird es nicht so schnell langweilig. Dieses Gericht kommt nämlich in allen Formen, Farben und Geschmäckern daher. Ganz gleich, ob klassisch mexikanisch in Form eines Burritos, mit ganz viel frischem Gemüse oder vielleicht doch mit Shrimps, Aioli und Mango-Salsa: Du hast die Wahl!

Wir haben uns heute für eine vegane Version, gefüllt mit selbst gemachtem Hummus, Avocado und gegrilltem Gemüse, entschieden. Unser Hummus-Avocado-Wrap mit Grillgemüse lässt sich perfekt als Meal-Prep-Lunch mit ins Büro oder die Uni nehmen, schmeckt aber ebenso gut als Blitz-Abendessen. Außer deinem liebsten Gemüse (wir verwenden Aubergine, Zucchini und Paprika) sowie Avocado, brauchst du gar nicht viele Zutaten. Das Hummus für die Wraps bereiten wir aus Kichererbsen, Sesampaste, Olivenöl, Knoblauch, Zitronensaft und etwas Wasser selbst zu.

Das Grillgemüse kannst du entweder auf dem Grill zubereiten, wenn du einen hast. Alternativ kannst du jederzeit auch auf eine Grillpfanne umschwenken oder es mit einem Kontaktgrill versuchen. Das funktioniert ebenfalls und schmeckt.

Alle Zutaten bereit? Dann brauchst du zum Schluss nur noch die Tortillas mit Hummus bestreichen, mit dem Gemüse und der Avocado belegen und etwas frischen Koriander darüber streuen. Dann wird alles fest zusammengerollt. Anschließend darfst du es dir schmecken lassen.

Hummus-Avocado-Wraps mit Grillgemüse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen ca. 240 g Abtropfgewicht

1-2 Knoblauchzehen nach Geschmack

2 EL Tahini

1 Bio-Zitrone

3 EL Olivenöl

1 TL Chiliflocken

Wasser um die Konsistenz anzupassen

Salz nach Geschmack

1 gelbe oder Paprika

1 kleine Aubergine

1 kleine Zucchini

1 rote Zwiebel

1 Avocado

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 große Tortillas

Etwas frischer Koriander Zubereitung Gieße die Kichererbsen in ein Sieb, spüle sie mit Wasser ab und lass sie abtropfen. Schäle die Knoblauchzehen.

Gib die Kichererbsen, Tahini, Knoblauchzehen, den Saft der Zitrone, 2 EL Olivenöl und die Chiliflocken in einen Mixer.

Püriere die Mischung, bis eine glatte Konsistenz entsteht. Füge nach Bedarf Wasser hinzu, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Schmecke den Hummus mit Salz ab.

Schneide die Paprika, die Aubergine, die Zucchini und die rote Zwiebel in Scheiben bzw. Streifen. Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Scheiben.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Grillpfanne 🛒 und gib das geschnittene Gemüse hinzu. Würze das Gemüse mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Brate das Gemüse, bis es weich und leicht gebräunt ist. Oder du bereitest das Gemüse auf dem (Kontakt-)Grill zu.

Erwärme die Tortillas kurz in einer Pfanne oder Mikrowelle, damit sie sich leichter rollen lassen.

Bestreiche die Tortillas mit dem vorbereiteten Hummus. Verteile die Avocadoscheiben und das gebratene Gemüse gleichmäßig auf den Tortillas.

Bestreue die Wraps mit frischem, gehacktem Koriander.

Rolle die Tortillas fest auf und serviere sie sofort.

