Indischer Klassiker mit Hühnchen: Chicken Biryani ist unglaublich lecker

Ziehe die Haut vom Hähnchen ab und zerteile es. Lege es dann in Joghurt und Garam Masala oder Biryani Masala ein, je nachdem, was du gerade da hast oder es zu kaufen gibt. Lass das Hähnchen so eine Weile ziehen, am besten über Nacht.

Ziehe die Haut vom Hähnchen ab und zerteile es. Lege es dann in Joghurt und Garam Masala oder Biryani Masala ein, je nachdem, was du gerade da hast oder es zu kaufen gibt. Lass das Hähnchen so eine Weile ziehen, am besten über Nacht.