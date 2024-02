Schäle die Süßkartoffel und schneide sei in Würfel. Gib sie danach in einen kleinen Topf und füge ein wenig Wasser hinzu. Gare die Süßkartoffel bei geschlossenem Deckel für 20-25 Minuten, bis sie weich ist.

Schäle die Süßkartoffel und schneide sei in Würfel. Gib sie danach in einen kleinen Topf und füge ein wenig Wasser hinzu. Gare die Süßkartoffel bei geschlossenem Deckel für 20-25 Minuten, bis sie weich ist.

Schlage die Eier in eine Schüssel auf und gib Milch, Öl, Apfelmus, Ahornsirup, geriebenen Ingwer und Süßkartoffel-Mus dazu. Verrühre alles zu einer homogenen Masse.

Schlage die Eier in eine Schüssel auf und gib Milch, Öl, Apfelmus, Ahornsirup, geriebenen Ingwer und Süßkartoffel-Mus dazu. Verrühre alles zu einer homogenen Masse.