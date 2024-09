Mini-Nudeln ganz groß: italienische Pastina-Suppe

Diese Suppe wird auch die italienische Penicillin-Suppe genannt. Sie ist die italienische Version unserer Hühnersuppe, die besonders an kalten Tagen jegliche Wehwehchen kurieren soll. Allen voran: Hunger! Und die Lust auf eine gesunde und dennoch leckere Suppe, die dich zu jeder Jahreszeit packen kann. Diese Suppe vereint ihre gesunde Komponente mit einer gehörigen Portion Geschmack durch Parmesan und Butter.

Italienische Pastina-Suppe: geballte Gesundheit mit Parmesan und Butter

Pastina ist einfach eine Verniedlichung des Wortes Pasta und bezeichnet daher eine kleine Pastaform. Du kannst dich daher für deine Pastina-Suppe für die Nudelform entscheiden, die dir am besten gefällt. Hauptsache, sie ist klein. Auch Orzo kannst du verwenden, eine kleine Pastaform, die vor allem in der griechischen und türkischen Küche verwendet wird.

Zunächst wirkt es so, als sei die Pastina-Menge zu gering für die Menge der Brühe, aber sei unbesorgt, denn die Nudeln nehmen in der Suppe viel an Volumen zu. In unserer Pastina-Suppe mit Hühnchen sorgen eine ordentliche Portion Gemüse und Gewürze für den Gesundheitsfaktor und eine große Vielfalt an Aromen. Babykarotten, gelbe Paprika und Sellerie kommen in die Suppe, genauso wie frischer Rosmarin und Thymian. Wenn es unkomplizierter zugehen soll, reichen italienische Kräuter aus der Gewürzdose völlig aus.

Doch nun zum Spaß-Faktor der italienischen Pastina-Suppe: Parmesan! Davon kann man bekanntlich gar nicht genug haben. Dieser wird nicht nur auf die fertige Suppe gestreut, sondern auch während der Zubereitung in die Suppe gerührt. Das macht die Pastina besonders cremig! Zu guter Letzt verwenden wir in diesem Rezept gekochte Hühnerbrust. Eine tolle Art, um übrig gebliebene Reste vom Vortag aufzubrauchen.

Wenn du mehr Lust auf gesunde Suppen hast, werden dir unsere Frühlings-Minestrone oder die griechische Zitronensuppe sicher schmecken. Auch unsere Currysuppe mit Hähnchen ist eine leckere Hühnersuppe mit Twist.