Stoße an Weihnachten mit einem Jack-Frost-Cocktail an

Weihnachten wird nicht nur geschlemmt, sondern gern auch angestoßen. Statt mit Wein prosten wir uns in diesem Jahr mal mit einem Cocktail zu. Unser aktueller Lieblingscocktail leuchtet strahlend blau und erinnert ein wenig an eiskalte Polargletscher. Keine Überraschung, denn der Cocktail heißt Jack Frost und wurde nach der mystischen Figur des Winters benannt.

Jack-Frost-Cocktail: winterlicher Cocktailgenuss

Der Winter hierzulande ist dunkel, grau und kalt. Da wünscht man sich schon mal nach Sonne, Palmen und warmen Temperaturen. Das können wir leider auch nicht bieten, dafür aber einen leckeren Cocktail, der dich mit tropischen Aromen zumindest gedanklich in den Urlaub schickt. Auch wenn der Drink nach eisiger Kälte aussieht, so erinnert sein fruchtiger Geschmack nach Kokos und Ananas eher an die warme Karibik. Ein toller Kontrast, mit dem du deine Gäste an Weihnachten bestimmt überraschst.

Für den perfekten Jack-Frost-Cocktail brauchst du Wodka, Ananassaft, Blue Curaçao für die tolle Farbe und Kokoscreme. Auch Crushed Ice kommt in das Getränk. Ein Rand aus Kokosraspel rundet den Jack Frost ab und verleihen ihm zusätzlich einen eisigen Look. Tunke den Rand des Glases in Zitronensaft und dann in Kokosraspel, um den Effekt herzustellen.

Fülle alle flüssigen Komponenten zusammen mit dem Eis in einen Cocktailshaker 🛒 und schüttle den Inhalt gut durch. Dabei solle eine schaumige Konsistenz entstehen. Gieße das Getränk in die vorbereiteten Gläser und genieße den Drink möglichst kalt.

1/2 Zitrone

Kokosraspeln

60 ml Wodka

60 ml Blue Curaçao

120 ml Ananassaft

60 ml Kokoscreme

1 Tasse Crushed Ice Zubereitung Presse den Saft der halben Zitrone aus und gieße ihn auf einen Teller. Fülle die Kokosraspeln ebenfalls auf einen kleinen Teller. Tauche die Ränder der Gläser zuerst in den Zitronensaft und dann in die Kokosraspeln.

Fülle Wodka, Blue Curaçao, Ananassaft, Kokoscreme und Crushed Ice in einen Mixer und schüttle alle Zutaten gründlich durch, bis diese eine leicht schaumige Konsistenz bekommen.

Fülle den Inhalt des Shakers in die beiden vorbereiteten Gläser und genieße den Cocktail kalt.

