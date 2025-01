Ein Gericht voller Geschichte: So kochst du Jambalaya

Manche Gerichte stecken so voller Geschichte, dass sich das Gefühl ergibt, mit jedem Bissen etwas Wissen aufzunehmen. Jambalaya ist eines dieser Speisen. Dabei handelt es sich um einen kreolischen Reiseintopf, dessen Wurzeln aber viel weiter zurückgehen. Bereite es dir mit unserem Rezept zu und lerne, was es damit auf sich hat.

Jambalaya: So kochst du den kreolischen Reiseintopf

Reist du nach Louisiana, wirst du um ein Gericht nicht herumkommen: Jambalaya, einen kreolischen Reiseintopf. Besser gesagt: DEN kreolischen Reiseintopf. Er bezeichnet ein Gericht aus Reis, Fleisch, Meeresfrüchten, Gemüsen und Gewürzen. In dieser Form tauchte es erstmals in dem US-Bundesstaat auf, doch sein eigentlicher Ursprung könnte ganz woanders liegen.

Historiker und Historikerinnen vermuten ihn in Westafrika, genauer gesagt, in Senegal. In der Region sind Reis- und Pfannengerichte sehr beliebt, allen voran Jollof-Reis. Über die dunkle Zeit des Sklavenhandels fand das Rezept seinen Weg in die Staaten. Dort vermischte es sich mit allerlei europäischen Reisgerichten wie spanischer Paella. Heutzutage ist das Gericht in dem US-Bundesstaat so beliebt, dass es ihm zu Ehren in der Stadt Gonzales ein jährliches Festival gibt. Die Stadt gilt übrigens auch als die „Welthauptstadt des Jambalaya“.

Behalte diese Geschichte also im Kopf, wenn du dir einen Topf 🛒 dieses leckeren Reisgerichts zubereitest. Was Fleisch und Meeresfrüchte angeht, kannst du übrigens ganz nach Geschmack gehen. Wir mögen den Eintopf besonders gern mit Garnelen, Hähnchen und Wurst. Klassisch wird dabei Andouille verwendet, eine geräucherte Wurst aus Schweinefleisch. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, schaue einfach, was dir zur Verfügung steht und schmeckt.

Verbleibe doch noch ein wenig in den Südstaaten der USA, denn die haben kulinarisch einiges zu bieten. Jambalaya schmeckt mit einem Stück süß-kernigem Maisbrot besonders gut. Auch ein Hit: Lemon Pepper Wings aus Georgia. Und wo ein herzhaftes Gericht steht, darf ein süßes nicht fehlen – backe doch einen Buttermilch-Pie!

Jambalaya: kreolischer Reiseintopf Nele 4.13 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 250 g geräucherte Mettwurst

400 g Hähnchenschenkel entbeint

600 g Shrimps

2 Zwiebeln

2 Selleriestangen

2 grüne Paprika

3 Knoblauchzehen

2 EL Rapsöl

1 1/2 Tassen Langkornreis

1 Dose Tomaten 400 g

1 l Hühnerbrühe

3 Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

1/2 TL geräucherte Paprika

Cayennepfeffer nach Geschmack

Salz und Pfeffer

2 EL Petersilie Zubereitung Schneide die Mettwurst in Scheiben und die Hähnchenschenkel in Stücke. Schäle die Shrimps. Hacke Zwiebeln, Sellerie, Paprika und Knoblauch fein.

Erhitze das Rapsöl in einem großen Topf. Brate die Mettwurst in Scheiben darin an, bis sie leicht gebräunt ist. Nimm die Wurst heraus und stelle sie beiseite. Brate nun die Hähnchenschenkel im gleichen Topf an und stelle sie ebenfalls beiseite.

Gib das Gemüse in den Topf und brate es an, bis es weich ist. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit.

Wasche den Reis und lass ihn in den Topf rieseln. Rühre gut um, bis er leicht glasig wird. Füge die Tomaten aus der Dose, die Hühnerbrühe, Thymian, Lorbeerblätter, geräucherte Paprika und Cayennepfeffer hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer.

Bringe die Mischung zum Kochen, reduziere die Hitze und lasse alles zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln, bis der Reis fast gar ist.

Gib die gebratene Wurst, das Hähnchen und die Shrimps hinzu und lass das Jambalaya noch 5-10 Minuten weiterköcheln, bis die Shrimps gar sind.

Entferne die Thymianzweige und Lorbeerblätter. Rühre die gehackte Petersilie unter und serviere das Jambalaya direkt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.