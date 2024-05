Joghurtsuppe ohne Kochen: in 15 Minuten fertig!

Unsere erfrischende Joghurtsuppe ist der türkischen und bulgarischen Küche entlehnt und passt mit ihrem erfrischenden Geschmack super in den Frühling und Sommer. Joghurt und Gurke schmeicheln bekanntermaßen der Figur und eine leichte Suppe bekommt bei wärmeren Tagen dem Magen besser. Ein tolles Plus: Die Joghurtsuppe wird im Kühlschrank aufbewahrt und kalt genossen!

Joghurtsuppe: leicht und gesund

Dazu kommt, dass die Zubereitung der Joghurtsuppe, die gern an sommerlichen Tagen als Vorspeise mit einem Stück Brot gereicht wird, sehr einfach ist. Wer will schon ewig in der Küche stehen, wenn draußen die Sonne scheint?

Wenn du magst, kannst du die Gurke schälen, da die Schale Bitterstoffe enthält. Außerdem solltest du sie sehr klein schneiden, damit sie beim Essen der Suppe nicht stört. Wenn du einen empfindlichen Darm hast, kannst du die Gurken vor der Verarbeitung längs halbieren und die Kerne entfernen, das macht sie etwas verträglicher. Insgesamt ist die Gurke aber überaus gesund! Sie besitzt einen sehr großen Wasseranteil, was ihr den Ruf der Schlankmacherin eingebracht hat. Aber sie kann noch mehr! Sie enthält Antioxidantien, die deine Körperzellen vor freien Radikalen schützen.

Joghurt ist ebenfalls ein gesundes Lebensmittel, das ist unumstritten. Er enthält probiotische Kulturen wie Lactobazillus und Bifidobakterien, die eine gesunde Darmflora unterstützen. Außerdem liefert er Kalzium, ein Mineral, das für gesunde Knochen essenziell ist. Du siehst, mit unserer Joghurtsuppe kannst du nichts falsch machen! Vielmehr tust du deiner Gesundheit einen großen Gefallen.

Hast du Lust bekommen auf noch mehr gesunde Suppen? Dann probiere unsere leckere Frühlings-Minnestrone! Ebenfalls voller gesunder probiotischer Eigenschaften ist unser Joghurt-Porridge. Und gesundheitsbewussten Brotessern empfehle ich das leckere Vollkornbrot mit Möhren.