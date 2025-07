Zauber dir ein köstliches Getränk für den perfekten Tagesstart

Lassis findet man mittlerweile bei uns in verschiedenen Restaurants verbreitet und gerade an warmen Tagen sind sie eine schmackhafte Abkühlung. Besonders bekannt sind hier wohl Mango-Lassis, aber der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Deshalb zaubern wir heute ein erfrischendes Johannisbeer-Lassi!

Johannisbeer-Lassi am Morgen für einen erfrischenden Start in den Tag

„Lassi“ ist eine Bezeichnung für ein Joghurtgetränk aus dem südasiatischen Raum. Besonders in Indien, Pakistan und Bangladesch kommt es in dieser Zubereitung, die traditionell aus Wasser oder Milch mit Joghurt in einem Verhältnis von eins zu eins oder eins zu zwei besteht, vor. Vergleichbare Getränke sind das persische Dugh oder das türkische Ayran.

Auch wenn es durch die hier verbreiteten Sorten nicht so scheint, wird Lassi nicht immer fruchtig zubereitet. So gibt es auch salzige Varianten, die als „Namin-Lassi“ bekannt sind. Solltest du einmal in ein Land reisen, aus dem Lassi stammt, dann mach dich darauf gefasst, dass es sich geschmacklich von dem in Deutschland verkauften Getränken unterscheiden wird, da die Milch von anderen Rinderrassen stammt.

Für unsere Variante greifen wir auf eine Zutat zurück, die für mich für Sommer voller Kindheitserinnerungen steht: Johannisbeeren. Die roten Beeren mit ihrem unverkennbaren Geschmack versetzen mich sofort in unbeschwerte Tage zurück, an denen ich mit einem Grundschulfreund durch die örtliche Kleingartenanlage gedüst bin, in welcher wir uns die Bäuche mit allerlei wuchernden Beeren vollgeschlagen haben.

Und natürlich gab es auf diesen Streifzügen auch immer wieder unzählige Johannisbeeren. Keine Panik: Wir haben natürlich nur die Beeren stibitzt, die weit aus den Gärten hinaus- und über den Weg gewachsen sind. Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass die ganzen köstlichen Leckereien nicht verderben und dieser Aufgabe sind wir pflichtbewusst nachgegangen! Also, schnapp dir die wenigen Zutaten und mixe dir dieses köstliche Getränk gleich selbst zusammen.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere Lassi-Rezepte, wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist. Natürlich kannst du auch das klassische Mango-Lassi ganz einfach nachmachen. Während der Saison solltest du dir unsere Erdbeer-Lassi nicht entgehen lassen. Bist du noch auf der Suche nach weitere Verwendung für deine restlichen Johannisbeeren, dann sind diese Johannisbeer-Schnitten wie für dich gemacht.

Johannisbeer-Lassi Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 250 g rote Johannisbeeren

100 g griechischer Joghurt

100 ml frisch gepresster Grapefruitsaft

150 ml kaltes Wasser

2 EL Ahornsirup

1 Prise Salz Zubereitung Wasche die Johannisbeeren gründlich ab und ziehe sie anschließend, z.B. mit einer Gabel, von den Rispen ab.

Gib die Johannisbeeren, Joghurt, Grapefruitsaft, Wasser, Ahornsirup und das Salz in einen Mixer 🛒 . Püriere alles fein, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist.

Schmecke alles ab und füge je nach gewünschter Süße noch etwas Ahornsirup hinzu. Notizen Noch besser wird der Lassi, wenn du ihn vor dem Servieren für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellst.

