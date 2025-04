Cremig-fruchtiger Joghurt-Drink: So lecker schmeckt indischer Mango-Lassi

Egal ob zum Frühstück oder zu einem würzigen Essen – Mango-Lassi schmeckt immer! Das indische Joghurtgetränk ist zurecht ein Klassiker, den du unbedingt ausprobieren solltest. Falls du Lassi bisher nur aus dem indischen Restaurant kennst, wirst du dich wundern, wie einfach die Zubereitung eigentlich ist. Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten und einen Mixer. Los geht’s!

Rezept für indischen Mango-Lassi

Wenn du schon mal in einem indischen Restaurant warst, stehen die Chancen gut, dass du schon mal Mango-Lassi probiert hast. Das fruchtige Joghurt-Getränk gehört zu stark gewürztem Essen für viele dazu. Im südasiatischen Raum, besonders Indien, Pakistan und Bangladesch ist Lassi aus der Küche nicht wegzudenken. Bereits zu vedischen Zeiten, also seit etwa 1500 vor Christus, wurde der Verzehr von Joghurtgetränken erwähnt. Das traditionelle salzige Lassi aus Joghurt, Salz und Gewürzen galt mit seiner kühlenden Wirkung als besonders und wurde wichtigen Gästen serviert. Süße Varianten konsumierte man in den Adelshäusern, wo der kühlende Effekt mit Genuss verbunden werden sollte.

Lassi ist aber nicht nur wegen seines Geschmacks beliebt. Seine kühlende Wirkung hilft an heißen Tagen aus und sein Fettgehalt macht scharfe Speisen bekömmlicher. Hierzulande sind besonders süße Varianten beliebt, allen voran Mango-Lassi.

Du kannst Mango-Lassi in indischen Restaurants bestellen oder in Supermärkten kaufen. Leider haben besonders die gekauften Varianten oftmals viele Zusatzstoffe zur Konservierung oder für den Geschmack. Auch enthalten sie viel Zucker. Die bessere Option ist es daher, das Getränk einfach selbst zu machen.

Wir reisen in Drinks um die Welt. Neben Mango Lassi trinken wir außerdem gern Horchata aus Mexiko, griechischen Frappé und (wenn es etwas alkoholisches sein darf) Tinto de Verano.

Für einen guten Mango-Lassi brauchst du nur wenige Zutaten. Eine Option ist es, ungesüßtes Mangomark zu verwenden. Das findest du in asiatischen Supermärkten oder online. Alternativ kannst du auch Mangostücke pürieren. Außerdem benötigst du Joghurt, Milch, Kardamom und ein Süßungsmittel, wenn du das möchtest. Püriere alles glatt und fülle den Drink in Gläser. Garniere ihn mit Safranfäden, wenn du magst. Du kannst auch gehackte Pistazien darüber streuen, diese sind allerdings optional. Der perfekte Drink für laue Frühlingstage!

Mango-Lassi passt zu vielem, aber am besten zu indischen Gerichten. Probiere es als Drink zu Chicken Biryani, Palak Paneer oder scharfem Bhuna-Hähnchen. Suchst du noch mehr Rezepte, steht dir unser Koch-Bot immer mit einem guten Rat zur Seite.

Mango-Lassi Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 150 g Joghurt

100 ml Milch

130 g Mangopüree aus der Dose gibt es online z.B. hier 🛒

Zucker oder anderes Süßungsmittel nach Geschmack

1 Prise Kardamom

1 Prise Salz

Safranfäden optional für die Deko

gehackte Pistazien optional für die Deko Zubereitung Gib alle Zutaten bis auf die Gewürte in einen Mixer.

Püriere den Drink zu einer glatten Masse. Sie sollte dickflüssig, aber dennoch nicht zu fest sein. Schmecke mit Kardamom ab.

Verteile den Drink auf Gläser und garniere ihn mit eingeweichten Safranfäden oder gehackten Nüssen. Notizen Findest du kein Mangopüree, kannst du einfach 200 g Mangostücke pürieren.

