Mexikanisches Reisgetränk mit Tradition: So lecker schmeckt Horchata

Heute findet in Mexiko der Día de los Muertos statt. Zur Feier des Tages trinken wir Horchata, ein Getränk aus Reis und Zimt. Das mag erstmal ungewöhnlich klingen, aber glaub uns, wenn wir sagen: Es schmeckt hervorragend. Hier erfährst du, wie du das leckere Getränk zubereiten kannst.

Horchata: mexikanisches Reisgetränk

Heute feiern wir den Día de los Muertos. Der Feiertag zu Ehren der Toten ist einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Feiertag der mexikanischen Kultur. Alljährlich kommen die Menschen zusammen, um ihre Toten zu feiern und zu Ehren. Im mexikanischen Glauben kommen an diesem Tag die Seelen der Verstorbenen auf die Erde zurück. Sie werden mit Musik, Tanz und bunten Altären mit allerlei Köstlichkeiten begrüßt.

Eine dieser Köstlichkeiten ist Horchata. Der Name bezeichnet im Allgemeinen Erfrischungsgetränke, die auf Basis von zerstampften Früchten, Nüssen oder Samen hergestellt werden. In Mexiko ist die Horchata de Arroz, Reis-Horchata, am verbreitetsten. Dafür brauchst du nur vier Zutaten und etwas Geduld.

Beginne damit, Reis mit kochendem Wasser zu übergießen und zu pürieren, bis der Reis grob gemahlen ist. Diese Mischung muss nun mindestens vier Stunden mit etwas Zimt ziehen. Gib Zucker hinzu und püriere alles erneut so fein wie möglich. Seihe alles ab und serviere die dabei entstehende Flüssigkeit auf Eis. Wie du siehst, ist Geduld hier das A und O. Belohnt wird diese mit einem vollmundigen Getränk.

Horchata schmeckt an kalten wie heißen Tagen hervorragend. Das Beste ist, dass das Getränk auch lecker ist, wenn du es erwärmst. Besonders durch die Zimtaromen hat es eine gemütliche Note, die perfekt zum grauen Herbstwetter, das hier herrscht, passt. Oder verpasse dem Getränk einen besonderen Kick, indem du es mit einem Schuss Schnaps versiehst. Besonders lecker sind dabei Tequila oder Rum.

