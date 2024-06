Elote: mexikanischer Streetfood-Mais mit Chili und Käse

Mais, Mayo, Chili und Käse. All das vereint sich bei Elote zu einem köstlichen Snack aus Mexiko. Ob gegrillt oder gekocht, dieser Streetfood-Mais ist ein absoluter Hit. Bereite ihn zu deiner nächsten Grillparty oder als Fingerfood zu und überrasche deine Gäste mit den Aromen Mexikos!

Rezept für den mexikanischen Streetfood-Mais Elote

Eine kleine Spanischstunde vorweg: Das Wort Elote bedeutet schlichtweg „Mais“. In Mexiko ist es allerdings üblich, dass man unter diesem Namen den Streetfood-Mais bekommt. Es handelt sich um gekochte Maiskolben, die mit Mayonnaise bestrichen und mit Chiliflocken und Käse bestreut werden. Zum Schluss noch ein Schuss Limette und fertig ist ein wirklich einfacher, köstlicher Snack.

Mais spielt hierzulande keine große Rolle, sondern wird eher sporadisch zur Grillsaison oder im Sommer als leichtes Abendessen gegessen. In Mexiko sieht das anders aus. Dort wird Mais nicht nur gerne pur verzehrt, sondern auch beispielsweise in Suppen und als Mehl für Tortillas. Bereits seit der Maya-Zeit ist Mais ein Grundnahrungsmittel in der Region. Für die Mayas war der Mais einerseits aufgrund seiner gesunden Inhaltsstoffe wichtig. Die gelben Kolben enthalten nämlich viele Vitamine und Mineralstoffe, sowie Proteine und Ballaststoffe. Andererseits hatte Mais auch eine religiöse Bedeutung. So wurde nach ihrem Glauben der erste Mensch aus Mais geschaffen. Kein Wunder, dass der mexikanische Streetfood-Mais Elote bis heute ein beliebtes Gericht ist.

Die Zubereitung von Elote ist einfach. Du brauchst frische Maiskolben, die du jetzt zur Saison in Supermärkten findest. Kaufe die rohen, nicht die gekochten Versionen, denn sie schmecken einfach besser.

Klassisch wird für Elote übrigens ein mexikanischer Käse namens Cotija verwendet. Dieser ist hierzulande nur in spezifischen, lateinamerikanischen Supermärkten zu finden. Er lässt sich allerdings ideal durch Feta oder Parmesan austauschen. Also, bereite diesen mexikanischen Streetfood-Mais mit wenigen Handgriffen zu und erfreue dich an den Aromen Mexikos!

Lass dich von weiteren mexikanischen Rezeptideen überzeugen und bereite mit Esquites, einem Maissalat, einen weiteren Maissnack zu. Chili con Carne geht ebenfalls immer und macht richtig glücklich. Dazu schmeckt der mexikanische Biercocktail Michelada.