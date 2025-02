Kanelbullar: Zimtschnecken wie aus Schweden selber backen

Der Herbst gehört den Zimtgebäcken. Dabei darf ein absoluter Klassiker auf keinen Fall fehlen: Schwedische Zimtschnecken, in Landessprache Kanelbullar. Die kleinen Hefeteilchen schmecken an kalten wie warmen Herbsttagen hervorragend. Zudem sehen sie richtig hübsch aus, wie sie adrett eingedreht auf dem Tisch liegen. Komm mit in die Küche, wir backen!

So machst du die schwedischen Zimtschnecken Kanelbullar

Heute ist ein ganz besonderer Tag, zumindest für eine bestimmte Nation in Nordeuropa. In Schweden wird seit 1999 am vierten Oktober der Tag der Zimtschnecke gefeiert. Bei diesem steht die skandinavische Backtradition im Vordergrund, repräsentiert durch die Kanelbulle, die Zimtschnecke. Alljährlich sollen rund sieben Millionen Zimtschnecken an diesem Tag über die Theken der Cafés und die Rollbänder der Supermarktkassen des Landes gehen. Bei einer Einwohnerzahl von zehn Millionen ist das schon eine Leistung.

Süße Backwerke spielen in Schweden ohnehin eine besondere Rolle. Fika, schwedisches Kaffee und Kuchen, gehört zum Alltag. Ob mit Freunden, Kolleginnen oder Bekannten – Eine Tasse Kaffee und eine Zimtschnecke sind die Antwort auf alles, sei es, um gute Laune zu feiern oder schlechte Laune loszuwerden. Als ich für mehrere Monate in Stockholm arbeitete, gehörte das gemeinsame Naschen und Kaffeetrinken zum Büroalltag dazu.

Jeder Bissen einer schwedischen Zimtschnecke ist ein Feuerwerk der Gewürze. Denn die Besonderheit an ihnen ist, dass sie nicht nur eine buttrige Zimtfüllung aufweisen, sondern ihr Teig mit Kardamom gewürzt wird. Der gefüllte Teig wird, anders als bei den amerikanischen Zimtschnecken, in Streifen geschnitten und dann zu einem Knoten gerollt. So ist das gesamte Gebäck mit der süßen Füllung durchzogen. Garniert werden die fertigen Schnecken dann entweder mit Eiweiß und Hagelzucker oder aber einem Zuckersirup, welcher ihnen einen hübschen Glanz verleiht.

Genieße deine Kanelbullar lauwarm aus dem Ofen oder friere sie nach dem Abkühlen ein. So kannst du, jedes Mal, wenn dich der Hunger packt, ein Exemplar in der Mikrowelle auftauen und warm genießen. Besonders gut schmecken sie mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder auch einem Glas Milch.

Zimtschnecken lassen sich nicht nur klassisch zubereiten. Backe doch auch mal ein Zimtschnecken-Brot oder einen leckeren Zimtschneckenkuchen. Auch aufgemotzt als Pistazien-Hefeschnecken ist das Gebäck ein Genuss.