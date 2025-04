Zum Anstoßen an Ostern: spritziger Karotten-Gin

Nach Weihnachten ist Ostern wohl das Fest, an dem am meisten geschlemmt wird. Bei vielen Familien gibt es an den Feiertagen traditionell einen ausgiebigen Oster-Brunch, bei dem es an nichts fehlen darf – auch nicht die passenden Getränke. Wie wäre es in diesem Jahr mal mit einem Karotten-Gin? Der ist schnell zubereitet und schmeckt spritzig-frisch.

Dieser Karotten-Gin ist in 5 Minuten fertig

Kommt auch bei dir an Ostern die ganze Familie zusammen, um in gemütlicher Runde gemeinsam zu brunchen und es sich gut gehen zu lassen? Dann wird sicherlich auch angestoßen. Den passenden Drink dafür liefern wir mit unserem Karotten-Gin. Der schmeckt fruchtig-frisch, besteht aus nur wenigen Zutaten. Klingt das gut? Dann mixe den Cocktail doch gleich nach.

Der Karotten-Gin ist ein fruchtiger und erfrischender Begleiter, der durch die Verwendung von Karottensaft einfach wie gemacht ist für die Osterfeiertage. Er passt perfekt zum Oster-Brunch und zum Anstoßen mit der ganzen Familie, zumindest für die Erwachsenen. Wer keinen Alkohol trinkt, genießt einfach die alkoholfreie Variante, einen Möhren-Spritz.

Du brauchst für die Zubereitung des Gins nur Karottensaft, Limettensaft, Gin, Ginger Ale und Eiswürfel. Gib zuerst Karotten- und Limettensaft zusammen mit dem Gin in ein Glas und verrühre alles zum Beispiel mit einem Barlöffel 🛒. Dann gibst du etwa die Hälfte des Ginger Ales in das Glas und rührst nochmals um. Fülle Eiswürfel hinein und gieße mit dem übrigen Ginger Ale auf. Zum Schluss kannst du deinen Karotten-Gin noch mit einem Zweig Minze dekorieren. Oder du nimmst frisches Karottengrün. So passt der Cocktail noch besser zu Ostern.

Noch mehr leckere und erfrischende Drinks für Ostern sowohl mit als auch ohne Alkohol gibt es bei Leckerschmecker zu entdecken. Zum Fest passen auch ein frühlingshafter Lillet Orange Spritz oder ein erfrischender Limoncello-Spritz. Einen Rhabarber-Spritz solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen.

Karotten-Gin Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 50 ml Karottensaft

20 ml Limettensaft

50 ml Gin

100 ml Ginger Ale

Eiswürfel

frische Minze optional Zubereitung Fülle Karottensaft, Limettensaft und Gin in ein großes Glas und rühre gut um. Gieße die Hälfte des Ginger Ales hinzu und verrühre erneut alle Zutaten miteinander.

Fülle Eiswürfel in das Glas und gieße den Rest des Ginger Ales vorsichtig dazu. Garniere das Glas optional mit einem Zweig Minze und genieße den Drink sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.