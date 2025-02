Karotten-Ingwer-Smoothie: Dein Vitamin-Kick zum Frühstück

Draußen ist es nass und kalt – typisches Novemberwetter eben. Überall um einen herum schnieft und hustet es. Das bedeutet: Wir sind mitten in der Erkältungszeit. Möchtest du deine Abwehrkräfte stärken, helfen nur genügend Vitamine. Die kannst du schon am Morgen zum Frühstück in einem leckeren und frisch zubereiteten Karotten-Ingwer-Smoothie zu dir nehmen.

Karotten-Ingwer-Smoothie: gesunder Start in den Tag

Frisch gemachte Smoothies schmecken zu jeder Tageszeit. Besonders aber zum Frühstück sind sie Energiebooster und Muntermacher in einem. In unserem Karotten-Ingwer-Smoothie steckt viel Gutes. Da wären zunächst die Karotten, du voll sind mit dem sekundären Pflanzensoff Carotinoide stecken, die im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden und dazu Beitragen, unsere Sehkraft zu stärken. Auch sind Karotten gut für die Stärkung des Immunsystems. Unser Körper kann die Carotinoide besonders gut aufnehmen, wenn die Zellwände durchbrochen sind. Daher sind sie perfekt, um in einem Smoothie verarbeitet zu werden. Da die meisten Vitamine der Möhren direkt unter der Schale zu finden sind, ist es ratsam das Gemüse ohne Schälen zu verzehren. Achte aber darauf, dass sie vor dem Verarbeiten gut gewaschen sind.

Dann ist da noch der Ingwer. Der wirkt dank seiner scharfen Inhaltstoffe entzündungshemmend. Auch Muskelschmerzen wie nach dem Sport kann der Verzehr von Ingwer verringern. Die Orange im Smoothie liefert Ballaststoffe, Vitamin C, Magnesium und Kalium.

Für einen gesunden Smoothie, mit dem du dein Immunsystem stärken kannst, sind alle drei Zutaten deshalb perfekt. Mit seinen frischen, fruchtigen, süßen und leicht scharfen Aromen schmeckt er zudem richtig gut. Tu dir was Gutes und gönn dir öfter am Morgen einen frischen Smoothie.

Magst du lieber andere Zutaten? Dann warten bei Leckerschmecker die Rezepte für einen Orangen-Granatapfel-Smoothie oder einen Rote-Bete-Apfel-Smoothie. Möchtest du dein Immunsystem noch mehr unterstützen, gönn dir einen selbst gemachten Ingwer-Shot.