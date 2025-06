Karottensalat mit Salzzitronen: einfach, frisch, genial

Eine einzelne Zutat kann manchmal entscheidend sein, um ein einfaches Gericht auf ein neues Level zu heben. So wie bei unserem Rezept für Karottensalat mit Salzzitronen. In Salz eingelegte Zitronen verleihen dem einfachen Salat ein salzig-saures Aroma mit viel Tiefe. Schmeckt herrlich orientalisch und lecker. Den musst du versuchen!

Einfach und lecker: Karottensalat mit Salzzitronen

Karottensalat mit Salzzitronen ist die perfekte Mischung aus Frische, Würze und einem Hauch Exotik. Das Rezept verbindet einfache Zutaten zu einem aufregenden Salat, der köstlich schmeckt und unglaublich vielseitig ist. Egal, ob als leichtes Sommergericht, raffinierte Beilage oder als Beitrag zu einem (orientalischen) Buffet, dieser Salat passt immer.

Die Hauptzutat, die Karotten, sind reich an Beta-Carotin, Ballaststoffen und Antioxidantien. Ihr natürlicher, süßlicher Geschmack harmoniert wunderbar mit der Säure und dem Salz der eingelegten Zitronen. Salzzitronen, die traditionell in der marokkanischen Küche verwendet werden, verleihen dem Gericht eine besondere Tiefe. Sie entstehen durch das Fermentieren von Zitronen in Salzlake, wodurch ein intensives Aroma entsteht, das jedem Gericht eine interessante Würze verleiht.

Mit unserem Rezept kannst du eingelegte Salzzitronen aus nur zwei Zutaten ganz einfach selber machen. Die fermentierten Zitrusfrüchte passen wunderbar zu Salaten, Couscous und marokkanischen Schmortöpfen. Und was für ein großartiges Gefühl ist es, wenn du deinen Freunden erzählen kannst, dass du die eingelegten Salzzitronen selber gemacht hast?!

Damit der Karottensalat mit Salzzitronen richtig zur Geltung kommt, ist es wichtig, die Karotten bissfest zu garen. So behalten sie ihre saftige Textur und den süßen Geschmack. Noch lauwarm mit dem Dressing vermischt, können sie dieses wunderbar aufsaugen und werden schön aromatisch.

Das Dressing besteht aus Olivenöl, frischem Zitronensaft, Kreuzkümmel und Paprikapulver. Die warme Note des Kreuzkümmels sorgt in Kombination mit der Frische des Zitronensafts für ein tolles Geschmackserlebnis. Ein besonderes Finish erhält der Salat durch frische gehackte Petersilie und Minze, die kurz vor dem Servieren hinzugefügt werden.

Karottensalat mit Salzzitronen ist einfach, aber raffiniert. Probiere das Rezept aus und lass dich von dem besonderen Geschmack überraschen. Ich bin mir sicher, diese außergewöhnliche Kreation wird nicht zum letzten Mal auf deinem Teller landen!

Wenn dich dieses Rezept neugierig gemacht hat auf die orientalische Küche, dann möchten wir dir auch noch den persischen Shirazi-Salat empfehlen. Der schmeckt beim nächsten Grillabend ebenso gut wie der tunesische Grillsalat Slata Mechouia oder ein orientalischer Kichererbsensalat. Folge uns auf eine Reise in 1001 Nacht!

Karottensalat mit Salzzitronen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Karotten

Wasser

1 TL Salz

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL eingelegte Salzzitronen online z.B. hier 🛒

4 EL Olivenöl

60 ml Zitronensaft

2 TL Paprikapulver

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

½ Bund Petersilie

½ Bund Minze Zubereitung Wasche die Karotten und schneide sie in 2–3 cm große Stücke. Koche die Karotten in einem Topf mit Wasser und Salz bissfest.

Schäle die Zwiebeln und Knoblauch und schneide beides fein. Hacke die eingelegten Salzzitronen klein.

Röste Zwiebeln und Knoblauch in 1 TL Olivenöl leicht an. Mische Zwiebeln und Knoblauch dann mit dem restlichen Olivenöl, den klein gehackten Salzzitronen, dem Zitronensaft, Paprika und Kreuzkümmel.

Gieß die Karotten ab und mische sie noch warm unter die Soße. Lass den Karottensalat für 15 Minuten gut durchziehen.

Hack die Petersilie und die Minze fein und hebe sie kurz vor dem Servieren unter den Karottensalat.

