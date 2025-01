Kartoffel-Steckrüben-Gratin: Probiere die herzhafte Winterbeilage

Dieses Gratin ist etwas für alle, die gerne zweite Chancen vergeben. Ein Gemüse, das jahrelang unbeliebt war, bekommt gerade neuen Aufschwung: die Steckrübe. Und die hat es in sich. Aus ihr werden tolle Gerichte, wie zum Beispiel dieses Kartoffel-Steckrüben-Gratin. Probiere es direkt aus und gib dem Gemüse eine zweite Chance!

Kartoffel-Steckrüben-Gratin: verleiht Wintergemüse einen neuen Geschmack

Die Steckrübe – historisch gesehen ein etwas schwieriges Gemüse. Als Arme-Leute-Essen bekannt, zu Hungerzeiten als einziges Gemüse auf dem Teller: Das Wintergemüse hat es nicht leicht. Dabei spricht so vieles für die violette Rübe: Sie hat im Winter Saison und kann daher aus der Region bezogen werden, sie enthält Schwefelstoffe, die der Verdauung guttun und sie ist unglaublich vielseitig in der Küche einsetzbar. Daher genießt Steckrübe, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Marketinggründen auch „Ostpreußische Ananas“ getauft wurde, zurzeit einen verdienten Aufschwung. Besonders deutsche Sterneköche verarbeiten sie im Winter gerne zu Pürees und Suppen oder marinieren sie roh. Oder machen, wie in diesem Rezept, ein Kartoffel-Steckrüben-Gratin daraus.

Steckrüben, die übrigens mit Kohlrabi verwandt sind, haben einen herb-süßen Geschmack, der beim Garen noch intensiver wird. Daher passt sie hervorragend zu Kartoffeln. Gare das Gemüse am besten vor, dann braucht es später im Ofen nicht so lange. Dann stellst du eine Mischung aus Sahne, Milch und Gemüsebrühe her und aromatisiert diese mit etwas Thymian, Knoblauch und Muskatnuss. Die Mischung dickt beim Backen durch die Stärke der Kartoffeln an und wird richtig schön cremig. Der würzige Bergkäse passt ebenfalls gut zur süßen Steckrübe und macht dieses herzhafte Kartoffel-Steckrüben-Gratin so zu einem ganz besonderen Abendessen.

