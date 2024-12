Diese Beilage darf zum Weihnachtsessen nicht fehlen

Der Braten für das Weihnachtsessen steht, der Rotkohl köchelt vor sich hin und die Soße ist auch schon fertig. Was fehlt hier noch? Richtig, Kartoffelklöße! Der Klassiker gehört zum weihnachtlichen Schlemmen dazu wie kaum etwas anderes. Hier findest du das beste Rezept für die leckersten Klöße. Direkt nachkochen!

Kartoffelklöße: das beste Rezept

Wie stehst du zu Kartoffelklößen? Schließlich sind sie ein echter Klassiker, der zu Weihnachten nicht fehlen darf, zumindest finden das viele. Einige sind den Knödeln nicht so positiv eingestellt. Ich muss gestehen, auch ich war lange eine von denen, die ihnen eher kritisch gegenüberstand. Erst mit der Zeit fand ich heraus, woran das lag und fand dieses Rezept, das mich restlos überzeugte.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kartoffelklöße zuzubereiten. Serviere ich Essensgästen die Beilage, kommt als erstes die Frage „halb und halb?“ Das bezieht sich darauf, dass viele Klöße zur Hälfte aus rohen und zur anderen aus gekochten Kartoffeln bestehen. Die Konsistenz dieser Variante ist meist noch etwas stückig und wird so von vielen gewertschätzt.

Nicht aber von mir. Ich dachte immer, ich mag sie einfach nicht, bis ich in meiner Ausbildung Klöße für das Weihnachtsgeschäft zubereiten musste. Mein Chef orientierte sich an einer klassischen Kartoffelmasse. Diese wird in der französischen Küche für allerlei Kartoffelbeilagen verwendet und besteht aus gekochten Kartoffeln, Eigelb, Mehl und Muskatnuss. Presse die gekochten Kartoffeln mit einer Kartoffelpresse 🛒 fein und mische sie mit den restlichen Zutaten zu einer nicht zu nassen, formbaren Masse. Hierbei ist es wichtig, dass sie nicht zu lange geknetet wird, sonst wird das Ergebnis klebrig und unappetitlich. Ein weiterer Trick für die besten Kartoffelklöße ist, sie in siedendem Wasser gar ziehen zu lassen, nicht wild zu kochen. So behalten sie ihre Form am besten.

Kartoffelklöße sind ideal geeignet, um Soße aufzustippen. Hast du dennoch Lust, dir auch andere Beilagen anzuschauen, probiere mal Kartoffelkrapfen, Herzoginkartoffeln oder diese würzigen Bäckerinkartoffeln.

Kartoffelklöße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Kartoffeln mehligkochend

Salz

2 Eigelb

100 g Weizenmehl

Prise Muskatnuss

1 Handvoll Brotwürfel Zubereitung Koche die Kartoffeln mit Schale in gesalzenem Wasser gar und lass sie kurz ausdampfen.

Schäle die Kartoffeln und presse sie durch eine Kartoffelpresse auf eine saubere Arbeitsfläche.

Füge Eigelb, Mehl, eine gute Prise Salz und etwas Muskatnuss hinzu. Vermenge die Zutaten rasch miteinander und schmecke die Masse ab. Füge bei Bedarf mehr Muskatnuss und Salz hinzu.

Forme aus der Masse einen kleinen Probekloß und gare diesen in gesalzenem, siedenden Wasser. Probiere ihn. Ist die Masse zu weich, füge etwas mehr Mehl hinzu. Ist sie nicht würzig genug, passe die Würze an.

Forme aus der restlichen Masse 12 Klöße und drücke je einen Brotwürfel in die Mitte.

Gare die Klöße in siedendem Salzwasser für etwa 10 Minuten, bis sie oben schwimmen. Entnimm sie mit einer Lochkelle und serviere sie direkt.

