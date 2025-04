Kartoffelpfanne mit Radieschen und Speck: So lecker ist die Reste-Küche

Manchmal bleiben selbst trotz sorgfältiger Planung noch Reste vom Kochen übrig. Während sich andere darüber ärgern mögen, ist das für uns ein Grund zur Freude. Denn dann gibt es endlich wieder eine Reste-Pfanne. Hast du zum Beispiel noch Kartoffeln, werden die, in einer Pfanne angebraten und mit ein paar frischen Zutaten wie Radieschen und Speck aufgepeppt, zu einer schnellen und günstigen Kartoffelpfanne mit Radieschen und Speck.

Ruckzuck fertig: Kartoffelpfanne mit Radieschen und Speck

Gleich vorweg: Hast du keine Kartoffeln vom Vortag, lässt sich die Kartoffelpfanne mit Radieschen und Speck auch mit frischen Kartoffeln zubereiten. Wenn du sie gründlich wäschst und Bio-Kartoffeln verwendest, kannst du sie sogar mit der Schale essen.

Die Kartoffeln schneidest du am besten in Würfel und brätst sie dann in einer Pfanne 🛒 mit einer Mischung aus Olivenöl und Butter knusprig an. Dann kommt der Speck hinzu, den du ebenfalls brätst, bis er kross ist. Schneide die Radieschen noch in Würfel und gib sie für rund zwei Minuten mit zu den Kartoffeln in die Pfanne. Füge die Gewürze hinzu und brate separat die Spiegeleier. Zum Servieren verteilst du die Bratkartoffel-Radieschen-Mischung auf zwei Teller, legst je ein Spiegelei obendrauf und streust noch gehackte Petersilie darauf.

Kleiner Tipp: Als Vegetarier musst du auf die leckere Kartoffelpfanne keineswegs verzichten. Statt des Specks kannst du entweder angebratenen Räuchertofu verwenden. Richtig lecker schmecken aber auch kurz angeröstete Walnüsse oder Sonnenblumenkerne, die du einfach unter die Kartoffeln mischst. Solltest du unbedingt ausprobieren.

Typisch für Reste-Pfannen kannst du auch die Kartoffelpfanne mit weiteren Zutaten verfeinern. Eine klein geschnittene Zwiebel oder etwas Knoblauch sorgen für mehr geschmackliche Tiefe. Käsereste im Kühlschrank? Streue sie ebenfalls über die Kartoffeln und noch leckerer wird das Gericht mit einem Klecks Kräuterquark.

Probiere auch unsere anderen kreativen Rezepte gegen Lebensmittelverschwendung aus. Wie wäre es mit einem Semmelknödelsalat aus altbackenem Brot oder einem griechischen Feta-Auflauf mit Brot? Probiere auch ein Radieschenblätter-Pesto aus dem Grün eines Radieschenbundes.