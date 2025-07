Dieses Eis mit Keksteig-Stücken ist noch besser als die Fertigvariante

Ich liebe Keksteig und ich liebe Eis. Kein Wunder also, dass ich vom ersten Löffel an verliebt war, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal Keksteig-Eis probiert habe. Dementsprechend verwunderlich ist es eigentlich, dass ich so lange nicht auf die Idee gekommen bin, es einfach einmal selbst zu machen! Hier erfährst du, wie es ganz leicht geht.

Dieses Keksteig-Eis ist noch besser als gekauftes

Ich glaube die beliebte Eismarke Ben & Jerry’s war es, welche so richtig dafür gesorgt hat, dass die Kombination aus Eis und rohem Keksteig bei einer breiten Masse bekannt und beliebt wurde. Mittlerweile findet sich die Sorte aber auch bei anderen Marken, Eigenmarken von Supermärkten und in der ein oder anderen Eisdiele.

Der Vorteil, wenn du es selbst machst: Du kannst das Eis ganz nach deinen Vorlieben anpassen. Wir verfeinern unser Keksteig-Eis zum Beispiel mit Zartbitter-Schokodrops, Ahornsirup und karamellisierten Haselnüssen. Eine Mischung, die einfach zum Verlieben ist!

Fun Fact am Rande: Wusstest du, dass Ben & Jerry’s sogar einen „Geschmacksfriedhof“ hat, auf welchem Sorten mit Grabsteinen gewürdigt werden, die sich nicht durchgesetzt haben? Dieses Keksteig-Eis würde dort aber garantiert nicht unterkommen, weil es einfach viel zu lecker schmeckt. Die karamellisierten Haselnüsse sorgen nicht nur für genau die richtige Portion Crunch, sondern für eine herrlich nussige Süße.

Abgerundet wird es vom untergerührten Ahornsirup, der das Eis mit seinen unverkennbaren Geschmacksnoten auf ein ganz eigenes Level hebt. Wer hätte gedacht, dass es so einfach und so lecker sein kann, sich diese beliebte Eissorte selbst zu machen? Probiere unbedingt deine ganz eigenen Kreationen dafür aus!

Keksteig-Eis Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Zucker

1 TL Wasser

30 g gehackte Haselnüsse

50 g weiche Butter

40 g brauner Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Haselnussmus optional, für mehr Aroma

100 g Weizenmehl Type 550

1 Prise Salz

30 ml Milch

50 g Zartbitter-Schokotropfen

250 g Vanilleeis

2 TL Ahornsirup Zubereitung Gib den Zucker mit 1 TL Wasser in eine kleine beschichtete Pfanne und lass ihn bei mittlerer Hitze schmelzen, bis der Zucker goldgelb karamellisiert. Füge die Haselnüsse hinzu und rühre sie rasch um, sodass sie gleichmäßig vom Karamell umhüllt sind.

Verteile sie anschließend sofort auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lass sie abkühlen.

Vermenge für den Keksteig die weiche Butter mit braunem Zucker, Vanillezucker und, falls du möchtest, Haselnussmus. Schlage die Mischung cremig und rühre Mehl, Salz und Milch dazu, bis ein cremiger Teig entsteht.

Hebe die Schokotropfen und die karamellisierten Haselnüsse unter.

Wickel den Teig in Frischhaltefolie ein und lass ihn für etwa 10 Minuten im Gefrierfach fest werden.

Schlage währenddessen das Vanilleeis in einer Schüssel für 1-2 Minuten mit einem Handrührgerät 🛒 auf, bis es weich, aber nicht geschmolzen ist. Füge für etwas mehr Aroma Ahornsirup hinzu.

Zerrupfe den gekühlten Keksteig in kleine Stücke und mische ihn unter das Eis. Fülle alles in einen gefriergeeigneten Behälter, streiche es glatt und gib es für 1 Stunde ins Gefrierfach.

