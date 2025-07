Schokolade in ihrer coolsten Form: Eisgenuss, auf den du nie wieder verzichten willst

Stell dir vor: Ein heißer Sommertag, die Sonne brennt und du hast ein Verlangen nach der perfekten Abkühlung. Was könnte besser sein als ein selbst gemachtes, cremiges Schokoladen-Eis, das vor Geschmack nur so strotzt? Dieses Rezept ist nicht nur kinderleicht und kommt ohne Eismaschine aus, sondern bringt mit Zartbitterschokolade, Kakao und Sahne genau die richtige Mischung. Ein Traum für alle Schoko-Fans!

Rezept für Schokoladen-Eis: so wird’s richtig gut

Auch nach all den Jahren ist eine meiner absoluten Lieblingseissorten Schokoladen-Eis. Immer mal wieder läuft ihm Erdbeer-Eis den Rang ab. Doch das hält nicht lange an und ich bin zurück bei Schoki. Am liebsten mag ich es, wenn es so richtig schön schokoladig ist. Wenn es irgendwo nicht nur normales Schokoladen-Eis, sondern welches mit dunkler Schokolade und extra-intensiv gibt, renne ich dieser Eisdiele sprichwörtliche die Bude ein.

Neulich packte mich wieder der Eishunger. Es war Sonntagabend, 22 Uhr. Zwar lebe ich in Berlin, aber selbst hier ist es zu dieser Uhrzeit schwer, noch eine Eisdiele zu finden, die geöffnet hat. „Verdammt!“, dachte ich, „Was mache ich denn jetzt?“ Zum Glück habe ich bereits einiges gelernt, seit ich als Online-Redakteurin bei Leckerschmecker gestartet bin – auch wie man selber Eis machen kann.

Ich erinnerte mich an dieses Rezept unserer Köchin Adrianna, mit welchem man richtig leckeres Schokoladen-Eis ganz ohne Eismaschine zaubern kann. Das Beste: Die Zutatenliste ist auch gar nicht lang und das meiste dafür hat man sowieso immer zu Hause. Auch Lust auf Eis? Dann legen wir los!

Zuerst schmelzen wir dunkle Schokolade über einem heißen Wasserbad. Diese muss nämlich ein bisschen abkühlen, bevor wir sie für unser Eis verwenden können. Sobald das erledigt ist, schlagen wir Sahne in einer Schüssel mit Hilfe eines Handmixers auf. Dann geben wir Puderzucker, etwas Milch und ungesüßtes Kakaopulver hinzu und rühren alles gut unter. Als letztes rühren wir die abgekühlte geschmolzene Schokolade ein.

Nun beginnt der spannende Teil: Aus unserer Eismasse wird cremiges Schokoladen-Eis. Dafür füllen wir eine große Schüssel mit ganz vielen Eiswürfel und verteilen einige Esslöffel Salz darin. Nun platzierst du die Schüssel mit der Eismasse mit geschlossenem Deckel in der Schale mit den Eiswürfeln und drehst sie solange, bis das Schokoladen-Eis gefroren ist beziehungsweise die gewünschte Konsistenz hat. Das kann ein bisschen dauern, ist die Anstrengung jedoch Wert. Danach kann sofort genascht werden!

Wir bringen dich mit jeder Menge weiterer Eis-Rezepte kühl durch den Sommer. Stelle zum Beispiel als nächstes Mal ein Erdbeer-Frischkäse-Eis oder ein klassisches Vanille-Eis her. Unser Nutella-Eis aus dem Glas ist ebenso ein Hit. Viel Spaß beim Naschen!

Schokoladen-Eis Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 10 Kugeln Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Sahne

150 g Zartbitterschokolade

80 g Puderzucker

100 ml Vollmilch

50 g Backkakao

Eiswürfel

6-8 EL Salz

Waffeln zum Servieren, z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Schlage die Sahne mit Hilfe eines Handmixers auf.

Schmilz die Schokolade über einem heißen Wasserbad. Lass sie etwas abkühlen.

Füge Puderzucker, Milch und Kakaopulver zur Sahne hinzu und verrühre alles gut.

Rühre die geschmolzene und abgekühlte Schokolade unter.

Fülle eine große Schüssel mit Eiswürfeln. Die Schüssel sollte so groß sein, dass die Schüssel mit der Eismischung darin Platz hat. Bestreue die Eiswürfel mit Salz.

Stelle deine Schüssel mit der Eismasse mit geschlossenem Deckel in die mit den Eiswürfeln und drehe sie solange, bis die Masse fest und zu Eis wird. Rühre gegebenenfalls immer wieder um.

Serviere das fertige Schokoladeneis in Waffeln und genieße es sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.