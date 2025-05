Kichererbsen-Feta-Shakshuka: lecker ganz ohne Ei

Auch wenn Shakshuka eigentlich ein Frühstücksgericht ist, schmeckt die Pfanne mit Tomaten, Paprika und orientalischen Gewürzen auch zum Lunch oder Abendessen. Eier, die zum Schluss in Soße gegeben werden und dort stocken, sind das absolute Highlight dieser Spezialität. Was aber, wenn man lieber auf die Eier verzichten möchte? Dann ist ein Kichererbsen-Feta-Shakshuka eine tolle Alternative. So wird sie gemacht.

Kichererbsen-Feta-Shakshuka: So bereitest du den Klassiker ohne Ei zu

Ein klassisches Shakshuka ohne Ei? Das mag für echte Liebhaber des Gerichts wahrscheinlich unvorstellbar sein. Ist aber möglich. Wir peppen das Traditionsrezept der levantinischen Küche mit einer guten Portion Kichererbsen und Feta auf. Heraus kommt dabei eine würzig-aromatische Mahlzeit mit einer Extraportion Eiweiß und sättigenden Ballaststoffen.

Die Zubereitung unserer Shakshuka-Variante unterscheidet sich kaum von der klassischen Version. Beginne damit Zwiebel und Knoblauch zu schälen und in kleine Würfel zu schneiden. Entferne auch das Kerngehäuse der Paprika und würfle sie. Gieße die Kichererbsen ab, spüle sie unter kaltem Wasser und lass sie gut abtropfen.

Tipp: Gieße das Wasser der Kichererbsen nicht weg. Aus dem Wasser, das auch Aquafaba genannt wird, kannst du zum Beispiel noch eine vegane Mayonnaise zubereiten.

Brate die Zwiebel anschließend in einer Pfanne mit heißem Olivenöl glasig an und gib Knoblauch sowie Paprika hinzu. Lass alles kurz braten und füge dann die Gewürze mit in die Pfanne. Lösche es mit den Dosentomaten ab und lass die Soße rund zehn Minuten köcheln.

Danach kommen noch die Kichererbsen dazu. Lass diese rund fünf Minuten mitkochen und streue dann zerbröselten Feta direkt über die Shakshuka. Nun kannst du auch schon servieren. Streue nach Geschmack noch gehackte Petersilie über das Gericht und serviere dazu ein frisches Fladenbrot.

Kichererbsen-Feta-Shakshuka Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

1 Dose Kichererbsen Abtropfgewicht 240 g

1 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Chiliflocken

1 Dose stückige Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Feta

1 Handvoll frische Petersilie Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein.

Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Spüle die Kichererbsen ab und lasse sie abtropfen.

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und dünste die Zwiebeln bei mittlerer Hitze für 2–3 Minuten glasig.

Gib Knoblauch und Paprika dazu und brate sie für weitere 5 Minuten an.

Rühre Paprikapulver, Kreuzkümmel und Chili unter und brate die Gewürze kurz mit, damit sie ihr Aroma entfalten.

Gib die stückigen Tomaten in die Pfanne und rühre alles gut durch. Lasse die Sauce bei kleiner Hitze etwa 10 Minuten köcheln. Gib anschließend die Kichererbsen dazu.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und lasse alles weitere 5 Minuten köcheln.

Zerbrösele den Feta direkt über der heißen Shakshuka.

Bestreue das Gericht mit frisch gehackter 🛒 Petersilie und serviere es heiß mit Fladenbrot.

