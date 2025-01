Knusprige Leckerbissen: So machst du vegane Kichererbsen-Kroketten

Snack-Hunger? Perfekt, ich auch. Zeit für Kichererbsen-Zucchini-Kroketten! Die sind einfach nur himmlisch und als Fingerfood für jede Party geeignet. Oder mit einem Salat zum Mittag- oder Abendessen. Oder als Snack zwischendurch. Hauptsache, sie werden gemacht und gegessen. Das Beste: Sie sind komplett vegan. Lass uns direkt loslegen!

Kichererbsen-Zucchini-Kroketten: knuspriger Snack

Kichererbsen-Zucchini-Kroketten sind einfach himmlisch. Sie erinnern ein wenig an Falafel, schmecken aber cremiger und durch die Zucchini etwas frischer. Im Grunde sind sie wie frittierte Antipasti-Bälle. Was gibt es daran nicht zu mögen?

Wir alle sollten mehr Kichererbsen essen. Die kleinen Hülsenfrüchte mit dem witzigen Namen sind nämlich wirklich gut für die Landwirtschaft. Leguminosen, wie Hülsenfrüchte auch heißen, reichern den Boden, auf dem sie wachsen, mit Stickstoff an. So müssen weniger Düngemittel verwendet werden, was wiederum das Grundwasser schützt. Doch nicht nur das, Kichererbsen sind wirklich gesund. Sie enthalten viel pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe, die dich lange satt machen. Zudem sind sie reich an Eisen, Vitaminen der B-Gruppe und Kalium. Du siehst: Kichererbsen sind ein wahres Powerhouse und einfach gut für dich!

Für diese Kichererbsen-Zucchini-Kroketten brauchst du jedoch nicht nur die Hülsenfrüchte, sondern auch Zucchini. Das Gemüse reibst du fein, um der Masse eine leichte, saftige Textur zu verleihen. Wichtig ist, dass du die Raspeln dann gut ausdrückst, damit die Kroketten beim Frittieren ihre Form behalten. Du kannst die Bällchen traditionell in einem Fettbad ausbacken oder sie in der Heißluftfritteuse 🛒 fettarm knusprig werden lassen. Serviere sie mit einem fruchtigen Tomaten- oder erfrischenden Sojajoghurt-Dip. Guten Appetit!

Kichererbsen-Zucchini-Kroketten

Zubereitungszeit 30 Minuten
Portionen 4

Zutaten

400 g Kichererbsen aus der Dose

1 Zucchini mittelgroß

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Paprikapulver

1 Prise Chiliflocken optional

50 g Mehl

Salz und Pfeffer

Pflanzenöl zum Frittieren Zubereitung Lass die Kichererbsen gut abtropfen und püriere sie in einem Mixer oder mit einem Pürierstab, bis eine grobe Masse entsteht.

Reibe die Zucchini fein und drücke sie mit einem Küchentuch aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Hacke die Zwiebel, den Knoblauch und die Petersilie fein. Gib alles zu der Kichererbsenmasse.

Füge Kreuzkümmel, Paprikapulver, Chiliflocken und Mehl hinzu. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer und vermische alles gut, bis eine formbare Konsistenz entsteht.

Forme aus der Masse kleine Kroketten oder Bällchen. Wenn die Masse zu klebrig ist, gib noch etwas Mehl dazu.

Erhitze das Pflanzenöl in einer Pfanne oder Fritteuse und frittiere die Kroketten portionsweise, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lasse sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

