Die perfekte Beilage zum Grillen: Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten

Die Tage werden wärmer und du weißt, was das heißt: Grillsaison! Wir lieben das lustige Beisammensein im Garten oder am See mit Freunden und Familie, die alle zu diesem Anlass etwas Leckeres mitbringen. Mit Grillen verbinden wir nicht nur Fleisch, sondern auch viele leckere Beilagen, an denen sich alle, auch Vegetarier, sattessen können. Diese sind in der Regel voller Geschmack, leicht zuzubereiten und einfach zu transportieren. Dazu gehört auch unser Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten!

Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten: lecker und gesund

Auch wenn’s schnell gehen muss, aber du trotzdem weder auf Geschmack noch gesunde Vitamine und Mineralien verzichten willst, ist unser Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten genau das Richtige für dich. Daher eignet sich der schnelle Salat auch wunderbar als Mittagessen in der kurzen Mittagspause. Er gibt dir Energie, ohne dich ins Food-Koma fallen zu lassen, und hält sehr lange satt. Nur Vorteile also!

Für das Sommerfeeling verwenden wir sonnengetrocknete Tomaten und verfeinern den Salat mit Meersalz und einem Spritzer Zitronensaft. Das lässt ihn herrlich frisch schmecken. Mit dem Salz kannst du sparsam sein, denn die getrockneten Tomaten geben dem Salat bereits eine tolle Würze. Durch das Trocknen in der Sonne verlieren Tomaten fast ihren gesamten Wasseranteil. Was übrig bleibt, ist hochkonzentriertes Aroma, von dem wir nicht genug bekommen können. Sie verleihen fast jedem Gericht das gewisse Etwas. Außerdem sind sie dank ihres hohen Vitamin-C-Anteils sehr gesund.

Die Kichererbse ist in der deutschen Küche aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile schon lange auf dem Vormarsch. Sie ist eine Hülsenfrucht, genauso wie etwa Bohnen oder grüne Erbsen, und damit aus der gesunden Ernährung gar nicht wegzudenken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sing ein wahres Loblied auf alle Hülsenfrüchte und empfiehlt, sie viel häufiger in den Speiseplan zu integrieren. Ihre stark sättigenden Eigenschaften erhalten sie durch einen hohen Anteil an Ballaststoffen und viel hochwertigem Eiweiß. Sie enthalten viel Magnesium, Eisen und Zink, Vitamin B1 und B6.

Getrocknete Kichererbsen musst du recht lange einweichen und kochen. Wir empfehlen dir daher, für unseren Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten einfach zur Dose zu greifen. Die sind nicht weniger lecker und vereinfachen die Zubereitung dieses Rezepts ungemein. Ein weiteres Plus: Du kannst das Bohnenwasser verwenden, das sich in der Dose befindet. Daraus kannst du zum Beispiel eine vegane Mousse au Chocolat herstellen!

Zum Grillfest passen noch unsere gegrillte Calzone und die Rinderrouladen vom Grill. Ein deutscher Klassiker kann auch auf den Grill: gegrillte Mettbrötchen! Und bei jedem vernünftigen Grillfest darf eine vernünftige Barbecuesoße nicht fehlen.

Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kichererbsen aus der Dose

1 Handvoll Petersilie

1 Knoblauchzehe

1 rote Zwiebel

80 g getrocknete Tomaten online z.B. hier 🛒

Saft einer Zitrone

1 EL Olivenöl

etwas Meersalz

etwas Pfeffer Zubereitung Spüle die Kichererbsen in einem Sieb ab. Lass sie abtropfen.

Wasche die Petersilie, hacke sie und gib sie in eine Schüssel. Presse den Knoblauch, schneide die Zwiebel und die getrockneten Tomaten und gib alles dazu.

Gib Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer dazu. Füge die Kichererbsen in die Schüssel und vermenge alles. Notizen Tipp: Gewürfelter Fetakäse passt sehr gut zum Kichererbsensalat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.