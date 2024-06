Kirschmichel: der etwas andere Kirschkuchen nach Omas Art

Wenn Oma Kirschen im Garten gesammelt hat, stand kurze Zeit später ein süßer, ofenfrischer Kirschmichel auf dem Tisch. Mit dem Kuchen aus den süßen Sommerfrüchten und altem Brot sind ganze Generationen aufgewachsen. Höchste Zeit, die Tradition auch bei dir zu Hause einzuführen. Eigentlich musst du nicht einmal die Kirschensaison abwarten, denn auch mit Kirschen aus dem Glas funktioniert das Rezept wunderbar.

Kirschmichel: simple Zutaten für großen Kirschgenuss

Am besten bereitest du den süßen Kuchen mit alten Brötchen zu, die trocken und hart sind. So lassen sie sich besonders gut einweichen und der Kirschmichel wird besonders saftig. Hast du kein Brot vom Vortag übrig, kannst du auch frisches Weißbrot oder Brötchen verwenden. Die restlichen Zutaten sind denkbar simpel und stehen wahrscheinlich schon in deiner Küche bereit: Milch, Eier, Butter, Zucker und Vanillezucker.

Greife zu Kirschen mit festem Fruchtfleisch und einem festsitzenden Stiel, das sind Zeichen von Frische. Um den Kirschmichel zuzubereiten, musst du zunächst die Kirschen entsteinen. Das ist womöglich der einzige Schritt in der Zubereitung, der etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Du kannst einen speziellen Kirschentkerner verwenden oder die Kirschen mit einem Strohhalm durchstechen.

Anschließend schneidest du das Brot in mundgerechte Stücke und weichst es in Milch ein. Trenne danach die Eier und schlage das Eigelb mit Zucker, Salz und Butter mithilfe eines Handmixers schaumig. Das Eiweiß schlägst du separat zu Eischnee. Anschließend kommt alles zusammen: erst die Eigelbmischung zum Brot, dann die Kirschen dazu und anschließend der Eischnee. Die Masse kommt in eine Form und wird optional noch mit ein paar gehobelten Mandeln bestreut. Nun muss alles nur noch 45 Minuten im Ofen backen. Fertig!

Noch himmlischer wird der Kirschmichel mit unserer selbstgemachten selbstgemachten Vanillesoße. Auch eine Kugel selbstgemachtes Vanilleeis schmeckt wunderbar dazu. Ein weiterer Klassiker aus Omas Backstube ist der Kirsch-Streuselkuchen vom Blech.