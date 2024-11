Diese isländische Lammsuppe mit Kohl macht richtig warm

Brrr, ist das kalt draußen. Und so nass! Zeit, sich in eine warme Decke einzukuscheln und etwas heiße Suppe zu löffeln. Hervorragend dafür geeignet ist die Kjötsúpa, eine isländische Lammsuppe mit Kohl und Gemüse. Schon der erste Löffel versetzt dich gedanklich in ein kleines Café mit Blick über weite, grüne Wiesen. Das schmeckt nach Urlaub.

Kjötsúpa: isländische Lammsuppe mit Kohl

Wir begeben uns mal eben auf eine kleine Fantasiereise. Stell dir vor, du kommst gerade von einer Wanderung durch eine isländische Hochebene zurück. Ein frischer Meereswind hat dir die letzten Stunden die Wangen rot und die Nase kalt werden lassen. Du reibst deine Hände zusammen, um wieder etwas Gefühl in die Finger zu kriegen und blickst stolz zurück über die weite, sattgrüne Landschaft. Vor dir steht eine Holzhütte, in der sich eine kleine Gaststätte befindet. Jetzt eine warme Suppe. Du bestellst und wartest sehnsüchtig. Kurz darauf steht sie vor dir: Kjötsúpa, isländische Lammsuppe.

Du riechst an dem aromatischen Dampf, der von dem Eintopf aufsteigt. Die Suppe besteht aus einer klaren Flüssigkeit, die üppig mit Fleisch- und Gemüsestücken versehen ist. Hier eine Karotte, da ein Kohlblatt und ist das da Steckrübe? All das in Kombination mit zartem Lammfleisch. Hervorragend, das gibt direkt Kraft für den weiteren Weg.

Kjötsúpa gilt als Nationalsuppe Islands. Traditionell wurde dafür fettes Lammfleisch verwendet, um der Bevölkerung zur kalten, dunklen Jahreszeit so richtig Kraft zu geben. Heutzutage bevorzugen viele mageres Fleisch, das nicht ganz so schwer schmeckt. An Gemüse kann das genutzt werden, was da ist. Klassisch sind das Kartoffeln, Karotten und Steckrüben, aber auch Weißkohl kommt zum Einsatz. Die Wurzelgemüse verleihen der Brühe eine leichte Süße, Kartoffeln machen satt und glücklich. Probiere das einfache Rezept aus, du wirst es lieben!

Verbleiben wir doch kulinarisch noch etwas in Skandinavien, denn auch die anderen Staaten im Norden haben leckere Suppen zu bieten. Die finnische Lachssuppe Lohikeitto zum Beispiel hat viele Fans. Schwedische gelbe Erbsensuppe ist zurecht ein Klassiker. Und wenn du etwas Warmes brauchst, aber eigentlich keinen Hunger hast, wärme dich mit einer Tasse Glögg.