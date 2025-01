Knoblauch-Naan mit Garnelen: Zwischenmahlzeit voller Geschmack

Naan ist ein Brot der indischen Küche, das gern als Beilage gereicht wird. Doch auch als Unterlage, quasi als Pizzaboden, macht es sich hervorragend. Dieses Knoblauch-Naan mit Garnelen schmeckt hervorragend und ist einfach zubereitet. Perfekt als schneller Snack zwischendurch oder leichtes Mittagessen mit einem Salat!

Schnelles Rezept für Knoblauch-Naan mit Garnelen

Knoblauch-Naan erinnert mich immer an einen London-Urlaub, den ich nach meiner Schulzeit mit einer Freundin unternahm. Wir schliefen in billigen Jugendherbergen und ernährten uns von dem im Preis inklusiven Frühstück und den günstigsten Produkten, die wir in Supermärkten fanden. Kulinarisch nicht unbedingt ein Highlight, aber wir hatten ein knappes Budget, das wir lieber für Bücher ausgaben. Ein absoluter Klassiker dieses Urlaubs war allerdings Knoblauch-Naan, das es in jedem Laden zu kaufen gab. Wir aßen so viel davon, dass ich lange Zeit genug davon hatte.

Zumindest bis vor Kurzem. Ich suchte nach etwas, das ich mir fix zum Mittagessen zubereiten konnte. Ein schneller Gang zum Supermarkt mit leerem Magen endete in einem abgepackten Naan, tiefgekühlten Garnelen und Parmesan. Verurteile mich nicht – wir alle haben schon mal hungrig eingekauft und seltsame Dinge mitgebracht. Ich stand also in meiner Küche und vor der Aufgabe, Zutaten aus diversen kulinarischen Hintergründen zu vereinen. Das Tolle am Kochen ist, dass es keine Limits gibt. Ich kombinierte also wild.

Das Ergebnis: Knoblauch-Naan mit Garnelen und Parmesan, mit roten Zwiebeln und Basilikum. Während das Brot im Ofen friedlich vor sich hin überbuk, würzte ich die Shrimps mit Salz, Pfeffer und einigen Kräutern sowie etwas Limettensaft und briet sie in einer Pfanne 🛒 an. Das Ergebnis war knusprig, schmeckte nach Knoblauch, frisch und herrlich käsig. Kurz: Ich hatte ein neues Leibgericht gefunden.

Für dieses Rezept verwende ich fertig gekauftes Naan, das es in der Brotabteilung vieler Supermärkte gibt. Du kannst es aber natürlich auch selbst zubereiten, das geht nicht schwer und verleiht dem Knoblauch-Naan mit Garnelen etwas Edles. So ist es beispielsweise auch für ein gemeinsames Dinner mit Freundinnen und Freunden geeignet. Abwandeln kannst du das Rezept dabei wie du magst. Etwas Pesto schmeckt ebenfalls super darauf. Oder wie wäre es mit einigen Kirschtomaten?

Naan ist aber nicht nur eine köstliche Unterlage für verschiedene Zutaten, sondern auch als Beilage zu Currys wie Chicken Korma oder Butter Chicken einfach nur lecker!

Knoblauch-Naan mit Garnelen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

2 Naan fertig zubereitet

2 Handvoll Reibekäse nach Wahl

1 EL Olivenöl

20 TK-Garnelen aufgetaut, küchenfertig

1/2 Bio-Limette Saft und Schale

1/2 TL Basilikum getrocknet

Salz und Pfeffer

1 Handvoll Basilikumblätter

Parmesan nach Geschmack Zubereitung Schneide die Zwiebel in dünne Streifen. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Vermische sie mit der Butter und bestreiche das Naan damit.

Bestreue die Brote mit dem Reibekäse und backe sie unter dem Ofengrill bei 180 °C, bis der Käse zerlaufen ist.

Erhitze in der Zwischenzeit das Öl in einer Pfanne und brate die Garnelen darin scharf an.

Vermische Saft und Schale der Limette mit getrocknetem Basilikum und lösch die Meeresfrüchte damit ab. Würze mit Salz und Pfeffer.

Belege die fertig überbackenen Naan mit den Garnelen, Zwiebelstreifen, Basilikumblättern hobele etwas Parmesan darüber.

