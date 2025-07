Diesen Kohlrabi-Feta-Salat könnten wir jeden Tag essen

Lust auf was Knackiges? Bevor du jetzt vielleicht auf komische Gedanken kommst, gemeint ist hier natürlich ein knackiger Salat. Und weil es jetzt wieder frischen und besonders aromatischen Kohlrabi zu kaufen gibt, schnappen wir uns den, um daraus einen besonderen Salat zuzubereiten. Hier ist das Rezept für einen Kohlrabi-Feta-Salat.

Für mehr Frische auf dem Teller: Kohlrabi-Feta-Salat

Wir von Leckerschmecker lieben Salat und essen ihn in verschiedenen Varianten, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Mal so als Hauptmahlzeit, dann wieder als frische Beilage zu einem anderen Gericht oder als Snack, wenn sich der kleine Hunger bemerkbar macht. Einer unserer Favoriten ist ein frischer Kohlrabi-Feta-Salat.

Fünf Portionen Obst und Gemüse, heißt es ja, solle man am Tag essen. Damit dies leichter fällt, ist dieser schnell zubereitete Rohkostsalat, der mit einem leichten Zitronen-Öl-Dressing angemacht und mit gerösteten Pinienkernen sowie Petersilie verfeinert wird, ein guter Anfang. Denn er lässt sich prima in den täglichen Speiseplan integrieren.

Da der Salat auch in nur 20 Minuten zubereitet ist, gibt es auch keine Ausreden mehr, kein Gemüse zu essen. Besorg dir einen großen frischen Kohlrabi, ein paar Pinienkerne, Feta und Petersilie und fang an zu schnippeln. Schneide den Kohlrabi nach dem Schälen in dünne Stifte oder rasple ihn, wenn du dir weniger Arbeit machen möchtest.

Den Feta schneidest du in Würfel, die Pinienkerne röstest du kurz in einer Pfanne an und die Petersilie schneidest du ebenfalls klein. Für das Dressing verrührst du Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer sowie etwas Honig, wenn du eine süßere Note möchtest. Dann vermengst du Kohlrabi, Feta und Petersilie in einer Schüssel miteinander, gießt das Dressing darüber und streust die Pinienkerne als Topping darauf. Das war es auch schon.

Tipp: Für etwas mehr Frische kannst du dem Salat noch kleine Apfelstücke untermischen. Verwende hierfür am besten einen säuerlich schmeckenden Apfel.

Kohlrabi lässt sich auch noch zu anderen leckeren Salaten zubereiten. Bist du auch Fan des Kohlgemüses, probiere unbedingt auch mal einen Kohlrabi-Salat mit Speck oder einen Kohlrabi-Erdbeer-Salat. Kein Salat, aber auch lecker: diese Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter.

Kohlrabi-Feta-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 großer Kohlrabi

2 EL Pinienkerne online z.B. hier 🛒

100 g Feta

2 EL frische Petersilie

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig optional

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle den Kohlrabi und schneide ihn in feine Stifte oder rasple ihn grob.

Röste die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fett, bis sie goldbraun sind. Stelle sie anschließend zum Abkühlen beiseite.

Schneide den Feta in kleine Würfel.

Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken und schneide sie klein.

Vermenge für das Dressing in einer Schüssel Olivenöl, Zitronensaft, Honig (optional), Salz und Pfeffer miteinander.

Gib Kohlrabi, Feta, Petersilie und das Dressing in eine Schüssel und mische alles vorsichtig durch.

Streue die gerösteten Pinienkerne kurz vor dem Servieren über den Salat und genieße ihn sofort.

