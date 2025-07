Kokos-Zitronen-Energyballs: ein perfekter Snack für unterwegs

Wir alle kennen die Situation: Es ist ein stressiger Arbeitstag, die Pause ist schon eine Weile her und der Feierabend fühlt sich noch unerreichbar weit weg an. Der kleine Hunger macht sich bemerkbar und die Versuchung, zu klassischer Nervennahrung zu greifen, ist groß – auch wenn man ganz genau weiß, dass es nicht die gesündeste Lösung ist. In diesen Momenten sind selbstgemachte Kokos-Zitronen-Energyballs echte Lebensretter!

Kokos-Zitronen-Energyballs: herrlich frisch und ideal für jegliche Situationen

Die kleinen Kugeln bestehen im Gegensatz zum Schokoriegel aus dem Snackautomaten aus etwas gesünderen Zutaten: hauptsächlich aus Nüssen und Trockenfrüchten. Sie versorgen deinen Körper mit gesunden Fetten, also genau den Bausteinen, die du für einen schnellen Energieschub brauchst.

Diese Kokos-Zitronen-Energyballs sind kinderleicht zu- bzw. vorbereitet. Immerhin wirst du ja wahrscheinlich nicht direkt alle auf einmal verspeisen, sobald sie fertig sind. Einfach in einer luftdichten Dose verpackt und im Kühlschrank aufbewahrt, hast du direkt einen Snack für die nächsten Tage. Ganz egal ob in der Uni, auf der Arbeit oder während der nächsten Wanderung.

Energyballs gibt es in nahezu unendlich vielen Varianten, sodass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. In den Kokos-Zitronen-Energyballs sorgen Cashewkerne, Datteln und ein wenig Agavendicksaft für eine angenehme Süße, während die Zitronen ihnen einen Hauch Frische verleihen.

Da hier der Abrieb der Zitronenschalen eingearbeitet wird, solltest du unbedingt zu Bio-Zitronen greifen und sie vor der Verarbeitung gut abwaschen. Ummantelt von Kokosraspeln werden die Energyballs zu einem wunderbaren Snack, den man immer genießen kann.

Kokos-Zitronen-Energyballs
Zubereitungszeit 20 Minuten Min.
Gesamtzeit 20 Minuten Min.
Portionen 12 Stück
Zutaten
1x 2x 3x
150 g Cashewkerne

2 Bio-Zitronen

100 g Datteln entkernt

100 g Kokosraspeln

1 EL Kokosöl

1 TL Agavendicksaft Zubereitung Weiche die Cashewkerne etwa 10 Minuten in heißem Wasser ein. Gieße das Wasser danach ab.

Wasche währenddessen die Zitronen gründlich ab. Reibe anschließend die Schale mit einer Küchenreibe ab. Halbiere beide Früchte und presse den Saft aus ihnen.

Gib die Cashewkerne, Datteln, 50 g der Kokosraspeln, das Kokosöl, den Zitronensaft, den Zitronenschalenabrieb und den Agavendicksaft in einen Mixer 🛒 und püriere alles fein.

Forme mit leicht angefeuchteten Händen kleine Bällchen aus der Masse und wälze sie in den restlichen Kokosraspeln.

