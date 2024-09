Kurkuma-Shots: Immunbooster an kalten Tagen

Wie der Wind draußen schon wieder um die Häuser pfeift! Gerade noch kletterten die Temperaturen gut und gerne über die 30 Grad, jetzt ist es wieder Zeit, die Winterpullover herauszuholen. Da passiert es schnell, dass die ein oder andere Erkältung Einzug hält. Und wer hat schon Lust, krank herumzuliegen? Eine Stärkung für das Immunsystem muss her, und zwar schnell. Hier kommt dieser Kurkuma-Shot ins Spiel. Der bringt dich richtig nach vorn.

Kurkuma-Shot: Sonne im Glas

Seit einigen Jahren gelten Ingwer- und Kurkuma-Shots als wahres Gesundheits-Wunder. Die Saftmischungen sollen das Immunsystem stärken, die Verdauung anregen und als wahre Energiebooster wirken. In jedem Supermarkt stehen mittlerweile die kleinen, farbenfrohen Fläschchen mit den Super-Shots im Regal. Ihr Farbspektrum gleicht dem eines Regenbogens. Aber sind Immun-Shots wirklich solche Wundermittel?

Ein Blick auf die Zutaten der fertig gekauften kleinen Säfte verrät: Die Hauptzutat ist meist Apfelsaft. Der ist billig und passt geschmacklich zu fast allem – ein perfektes Streckmittel. Nur enthält er auch viel Zucker und so richtig kommen die gesundheitlichen Vorteile von Kurkuma in so geringer Konzentration auch nicht zum Einsatz. Noch dazu sind die gekauften Shots oft sehr teuer. Aus diesen Gründen ist ein selbstgemachter Kurkuma-Shot genau das Richtige.

Ich verwende für meine Kurkuma-Shots am liebsten Orangen- und Limettensaft, denn letzterer gibt dem Getränk einen besonders fruchtigen Geschmack. Etwas Ingwer darf natürlich auch nicht fehlen, genauso wenig wie ein Schuss Leinöl, denn das sorgt für gesunde Omega-3-Fettsäuren. Manchmal gebe ich außerdem eine Prise Chili dazu, aber das ist optional.

Aber was soll Kurkuma eigentlich bringen? Kurkuma oder auch Gelbwurz, wird seit langer Zeit in der Naturheilkunde angewandt. Die Knolle enthält den Stoff Curcumin, der antioxidativ, entgiftend und entzündungshemmend wirken soll. Zudem wirkt sich die gelbe Wurzel positiv auf die Verdauung aus. Um die gesunden Inhaltsstoffe besonders gut nutzen zu können, solltest du immer auch eine Prise Pfeffer in deinen Kurkuma-Shot tun. Das darin enthaltene Piperin sorgt für eine bessere Bioverfügbarkeit, also dafür, dass Curcumin besser aufgenommen werden kann.

Natürlich ist ein Kurkuma-Shot kein Allheilmittel und bei ernsthaften Krankheiten solltest du immer lieber einen Arzt aufsuchen. Aber ob Placebo oder nicht, wenn ich im Herbst und Winter eine Erkältung merke, tut mir so ein scharfer Shot einfach gut. Und dir bestimmt auch!

Probiere auch dieses Rezept für einen Ingwer-Shot mit Apfelsaft aus oder lerne, wie du gesunde Smoothies zubereiten kannst. Was eine nahende Erkältung ebenfalls abwehren kann, ist ein Hot Toddy, ein heißer Drink mit Whiskey.