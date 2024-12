Lachs mit Mandelkruste auf Spinat: Fischgericht fürs Weihnachtsmenü

Eine Alternative zur Weihnachtsgans gesucht? Wie wäre es dann mal mit Fisch zu Weihnachten? Unser Lachs mit Mandelkruste auf Spinat ist wie gemacht für besondere Anlässe und im Gegensatz zum Gänsebraten in nur 40 Minuten fertig. Wer möchte an den Feiertagen schließlich länger als nötig in der Küche stehen?

Lachs mit Mandelkruste auf Spinat: festlicher Genuss

Bis Weihnachten sind es nicht einmal mehr zwei Wochen. Nun ist es wirklich Zeit, sich um das Essen an den Feiertagen Gedanken zu machen. Hast du dich noch nicht entschieden, was du deiner Familie servieren möchtest, haben wir eine Idee. Wie wäre es in diesem Jahr mal mit Fisch? Genauer gesagt: Wie wäre es mit einem Lachs mit Mandelkruste auf Spinat? Das hört sich nicht nur lecker an, sondern ist es auch. Und das Beste: Für die Zubereitung brauchst du nur 40 Minuten. So sparst du jede Menge Zeit in der Küche, die du stattdessen mit deinen Liebsten verbringen kannst.

Für unseren Lachs mit Mandelkruste benötigst du Lachsfilets, die du frisch oder gefroren verwenden kannst. Beachte nur, dass tiefgefrorene Filets etwas länger backen müssen. Die Filets bestreichst du mit einer Mischung aus Mandeln, Semmelbröseln, weicher Butter, Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer und backst ihn dann in einer Auflaufform 🛒 für rund 20 Minuten im Ofen, bis die Kruste goldbraun ist.

Die Gemüsebeilage zu unserem Lachs besteht aus gebratenem Spinat. Hierfür verwendest du frischen Spinat, den du zusammen mit Knoblauch in einer Pfanne anbrätst, bis die Blätter in sich zusammenfallen. Auf dem Gemüse legst du zum Servieren später das gebackene Lachsfilet.

Tipp: Magst du keinen Spinat, kannst du ihn durch Mangold ersetzen oder probiere das Rezept auch mal mit Grünkohl aus.

Perfekt fürs Weihnachtsmenü ist auch ein Lachs in Blätterteig. Lass dir auch unseren Lachs in einer Parmesan-Spinat-Soße oder gebackenen Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste schmecken.

Lachs mit Mandelkruste auf Spinat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g frischer Spinat

1 Bio-Zitrone

80 g gehackte Mandeln

50 g Semmelbrösel

50 g weiche Butter

Salz und Pfeffer

4 Lachsfilets à 150–200 g

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche den Spinat gründlich und lasse ihn abtropfen. Wasche die Zitrone, reine die Schale ab und presse den Saft aus.

Vermische dann Mandeln, Semmelbrösel, weiche Butter, Zitronenabrieb sowie eine Prise Salz und Pfeffer in einer Schüssel und verrühre alles gut miteinander.

Lege die Lachsfilets in eine gefettete Auflaufform, verteile die Mandelmasse gleichmäßig auf den Filets und drücke sie leicht an.

Schiebe die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen und backe den Lachs für etwa 15–20 Minuten, bis die Kruste goldbraun ist und der Lachs gar ist.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate den Knoblauch darin an, bis er duftet. Füge den Spinat portionsweise hinzu und lasse ihn unter Rühren zusammenfallen. Würze mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss.

Verteile den Spinat auf Teller und lege jeweils ein Lachsfilet darauf. Beträufle das Gericht mit einem Spritzer Zitronensaft und serviere es sofort.

