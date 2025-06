Frische Frühlingsküche: gebackener Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste

Traust du dich auch nicht so richtig an die Zubereitung von Fischgerichten, aus Angst, der Fisch könnte zu trocken werden? Mit gebackenem Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste kann dir das nicht passieren. Das Rezept ist nicht nur in 15 Minuten zubereitet, das Ergebnis ist ein zart-saftiges Lachsfilet mit einer knusprigen Haube, die wunderbar nach mediterranen Kräutern und würzigem Parmesan schmeckt. Probier es aus!

Gebackener Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste in nur 15 Minuten

Heute gibt es Fisch. Aber nicht irgendeinen Fisch, sondern zarten Lachs, der im Ofen unter einer aromatischen Kruste gebacken wird. So bleibt der Lachs saftig und schmeckt besonders gut. Das Beste: Die Zubereitung ist so einfach, dass auch Kochneuligen das Gericht gelingt.

Für unseren gebackenen Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste brauchst du ein frisches Lachsfilet mit Haut. Du kannst alternativ auch vier einzelne tiefgefrorene Filets aus dem Supermarkt verwenden.

Wasche zuerst den Fisch und tupfe ihn trocken. Sind bei einem frischen Lachs noch Gräten vorhanden, entferne sie. Schneide danach den Knoblauch und die Kräuter klein, reibe die Schale einer Zitrone ab und reibe den Parmesan. Danach vermischst du alle Zutaten zusammen mit weicher Butter und Semmelbrösel zu einer Masse. Diese streichst du auf den Fisch, drückst sie leicht an und backst ihn anschließend in einer Auflaufform 🛒 für 35 Minuten im Ofen. Gut ist das Ofengericht, wenn der Lachs zart und die Kruste knusprig ist.

Zum gebackenen Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste schmecken Pellkartoffeln mit etwas Butter gut. Auch ein frisches Baguette ist eine leckere Beilage. Ein einfacher Blattsalat ist ebenfalls ein guter Begleiter zum Fisch.

Soll es ab jetzt öfter Fisch geben, empfehlen wir dir, auch diesen einfachen Nudelauflauf mit Lachs. Auch unseren knusprig überbackenen Fisch-Auflauf wirst du lieben. Ebenfalls schnell gemacht und superlecker ist unser Rezept für Lachs in Blätterteig.

Gebackener Lachs mit Parmesan-Kräuter-Kruste Judith 4.39 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Lachsfilet mit Haut

1 Bio-Zitrone

1 Knoblauchzehe

1 Bund glatte Petersilie

1 Zweig Salbei

2 Zweige Thymian

50 g Mandeln (ohne Haut)

50 g Parmesan

4 EL Semmelbrösel

1 EL Butter

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit Butter ein.

Wasche den Lachs, tupfe ihn trocken und entferne eventuell vorhandene Gräten.

Wasche die Zitrone, trockne sie ab und rasple die Schale ab. Schäle den Knoblauch und schneide ihn in feine Würfel. Wasche Petersilie, Salbei und Thymian. Hacke die Kräuter sowie die Mandeln. Reibe den Parmesan.

Mische in einer Schüssel Zitronenabrieb, Knoblauch, Kräuter, Mandeln, Semmelbrösel sowie Parmesan mit Salz, Pfeffer und der weichen Butter.

Lege den Lachs (oder einzelne Filets) mit der Hautseite nach unten in eine gefettete Auflaufform und verteile die Kräuter-Parmesan-Mischung gleichmäßig auf dem Fisch. Drücke sie etwas an, damit sie gut haften bleibt.

Schiebe den Fisch in den Ofen und backe ihn 25-30 Minuten, bis die Kruste leicht goldbraun ist. Notizen Serviere Pellkartoffeln mit Butter oder ein Baguette zum Lachs.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.