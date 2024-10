Schnelle Küche: cremiges Lachs-Sahne-Gratin

Mal wieder Appetit auf Fisch? Wie wäre es mit einem schnellen Lachs-Sahne-Gratin? Das ist kinderleicht zuzubereiten und somit ideal für die schnelle Feierabendküche. Für Fischliebhaber ist dieses Gericht definitiv ein Muss.

Lachs-Sahne-Gratin: zarter Fisch aus dem Ofen

Möchtest du ein Lachs-Sahne-Gratin zubereiten, ist die Liste an Zutaten, die du dafür benötigst, überschaubar. Neben Lachsfilets und Sahne benötigst du noch Milch, Knoblauch, Dill, Tomatenmark und ein paar Grundzutaten wie Zitrone, Salz und Pfeffer. Die Zeit, die du für die Zubereitung einplanen musst, beträgt nur 40 Minuten. Wie du Lachs-Sahne-Gratin zubereitest, erklären wir hier.

Beginne damit, zuerst den Fisch gründlich zu waschen und trocken zu tupfen. Würze ihn dann mit Salz und Pfeffer und lege ihn in eine Auflaufform. Entscheide dich beim Lachsfilet für eine Variante ohne Haut. Die musst du dann beim Zubereiten nicht mehr selbst entfernen und kannst so viel Zeit beim Kochen einsparen. Wenn der Lachs vorbereitet ist, kümmerst du dich um die Soße. Dafür verrührst du Sahne mit Milch, etwas Speisestärke, Zitronensaft, Knoblauch, Dill und Tomatenmark miteinander zu einer glatten Soße. Die gießt du nun über den Fisch und schiebst die Auflaufform zum Backen für 25 Minuten in den Ofen.

Wünschst du dir zum Lachs-Sahne-Gratin noch eine passende Beilage, gibt es eine ganze Reihe von Zutaten, die gut dazu schmecken. Für die leichte Low-Carb-Variante ist zum Beispiel ein Blumenkohlreis perfekt. Petersilienkartoffeln, Kartoffelstampf, Reis oder Nudeln sind weitere köstliche Beilagen. Um die Zubereitung kannst du dich kümmern, während der Lachs im Ofen gart. Fehlt dir im Gratin noch Gemüse, kannst du frischen Blattspinat mit dazu geben. Wasche dafür 200 Gramm Spinat und lege diesen zuerst in die Auflaufform, bevor dann der Lachs darüber gelegt wird.

Gratins wie das Lachs-Sahne-Gratin sind schnell zubereitet und kommen oft mit nur wenigen Zutaten aus. Sie sind daher perfekt geeignet, wenn es in der Küche schnell gehen soll. Dieses Chicorée-Schinken-Gratin zum Beispiel ist in nur 35 Minuten fertig. Ungewöhnlich ist unser Schnitzel-Gratin und auf keinen Fall entgehen lassen solltest du dir dieses leckere Schinken-Käse-Gratin.