Zauber dir mit diesem Pfannengericht ein würziges Frühstück der Extraklasse

Eigentlich würde ich mich nicht zu den klassischen Frühstücksmenschen zählen. Unter der Woche ist es meist zu stressig, vor der Arbeit noch etwas zuzubereiten, zu verspeisen und dann wieder alles aufzuräumen. Sobald aber das Wochenende oder der Urlaub ansteht, liebe ich ein gemütliches und gerne auch ausgiebiges Frühstück. Und diese Lachs-Shakshuka macht dann eine besonders gute Figur. Wenn du dir am Morgen mal wieder etwas richtig Gutes gönnen willst, dann musst du dieses Rezept unbedingt probieren.

Diese Lachs-Shakshuka zum Frühstück musst du probieren

Auch wenn die Shakshuka für dich auf den ersten Blick nicht unbedingt nach einem klassischen Frühstücksgericht aussieht, ist sie traditionell genau das. Sie stammt aus der nordafrikanischen und levantinischen Küche und wird in dieser Region zum Start des Tages genossen. Eine exakte Herkunft lässt sich ihr nicht zuordnen, sie wird jedoch grob den Ländern Tunesien, Algerien und Ägypten zugeschrieben, wo sie in leicht abgeänderten Variationen zubereitet wird.

Das passt auch zum Namen. Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Shakshuka etwa „Mischung“ und auch, wenn das Grundrezept traditionell Eier, Tomatenmark, Chili und Zwiebeln enthält, gibt es immer wieder verschiedene, herrlich schmeckende Abwandlungen, wie zum Beispiel diese Lachs-Shakshuka.

Völlig egal, wie du die Shakshuka am Ende genießt, sie steht eigentlich immer für geselliges Essen und intensiven Geschmack. Alle Zutaten werden einfach in einer Pfanne zubereitet und dann zum Beispiel mit einem frischen Fladenbrot zum Dippen serviert. Besonders in der Mitte des gemeinsamen Frühstücks macht sie sich also perfekt.

Je nach Vorlieben kannst du diese Lachs-Shakshuka kinderleicht variieren und weitere Zutaten hinzufügen, wenn du willst. Möchtest du noch ein wenig Grün hineinbringen, kannst du etwas frischen Spinat untermischen. Für eine Extraportion Eiweiß machen sich auch Kichererbsen wunderbar in der würzigen roten Soße. Experimentiere einfach mit deinen Lieblingszutaten und lass es dir schmecken!

Lachs-Shakshuka Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

2 EL Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chiliflocken

400 g stückige Tomaten

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

300 g Lachsfilet

4 Eier Größe M

1 Bund Petersilie glatt

1 frisches Fladenbrot optional, zum Servieren Zubereitung Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Schneide die Zwiebel in feine Würfel und zerkleiner den Knoblauch mit einer Knoblauchmühle 🛒 . Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie klein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Brate die Zwiebelwürfel für etwa 2 Minuten an. Gib die Paprika dazu und brate sie für etwa 5 Minuten mit an, bis sie weich ist.

Füge den klein geriebenen Knoblauch, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Chiliflocken hinzu, verrühre alles gut und lass es für 1 Minute in der Pfanne.

Gieße die stückigen Tomaten in die Pfanne und würze alles nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer. Lass alles für etwa 10 Minuten köcheln, bis die Soße leicht eingedickt ist.

Schneide das Lachsfilet in kleine Stücke und platziere sie vorsichtig in der Soße. Decke die Pfanne ab und lass den Fisch bei niedriger Hitze 8-10 Minuten gar ziehen, bis er zart ist und leicht zerfällt.

Schlage die Eier mit etwas Abstand zueinander direkt in die Soße und decke die Pfanne wieder ab. Lass die Eier etwa 5-7 Minuten garen, bis das Eiweiß gestockt und das Eigelb noch weich ist.

Wasche die Petersilie, tupfe sie trocken und zupfe einige Blätter nach deinem Geschmack ab.

Serviere die fertige Lachs-Shakshuka mit der frisch gehackten Petersilie und einem Stück Fladenbrot.

