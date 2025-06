Lillet Lemon: sommerlich-frische Schwester von Wild Berry Lillet

Spätestens seit Nina Chuba uns ihren Ohrwurm „Wild Berry Lillet“ beschert hat, ist der Drink in aller Munde. Meist kennt man den französischen Aperitif eben in Kombination mit Wild Berry. Beim Lillet Lemon wandern frischer Zitronensaft und Bitter Lemon statt süßer Beeren ins Glas. Unbedingt probieren!

Rezept für Lillet Lemon

Wie bei der beerigen Version bildet auch beim Lillet Lemon der Likörwein Lillet die Basis des Getränks. Der spritzige Franzose ist eine Mischung aus trockenem Weißwein, der meist aus der sonnigen Region um Bordeaux stammt, und Fruchtlikören. Mit feinen Noten von Honig und exotischen Zitrusfrüchten bringt er die Leichtigkeit Südfrankreichs direkt ins Glas.

Die fruchtigen Begleiter zum Likörwein sind Zitronensaft und Bitter Lemon. Lillet Blanc mit frischem Zitronensaft und prickelnder Bitter Lemon aufgießen, ein paar Eiswürfel dazu, und der Drink ist fertig. Für den Wow-Effekt dürfen Zitronenscheiben und frische Minzzweige nicht fehlen.

Lillet Lemon bringt die sanftere, prickelnde Schwester auf die Karte. Weniger süß, dafür zitronig-frisch, ist er der perfekte Drink für alle, die den Sommer genießen möchten. Und eine tolle Alternative zu Aperol, Limoncello und anderen süßen Aperitifs.

Wie wäre es, wenn du deine Gäste bei der nächsten Party mit einer Lillet-Station überraschst? Baue dazu verschiedene Zutaten auf – Zitronenscheiben, Orangenviertel, Beeren angerichtet in einer hübschen Schale. Daneben frische Minze und Zitronenmelisse in einem Glas. Diverse Flaschen mit Lillet-Sorten dazu. Eiswürfel und hübsche Gläser dürfen natürlich auch nicht fehlen. So können sich alle ihren Lillet zusammenstellen, wie sie ihn am liebsten mögen. Und die Lillet-Party kann beginnen.

Wenn du noch ein wenig Inspiration für deine Bar brauchst, stelle doch auch alles für einen Lillet Orange Spritz bereit. Oder einen Lillet Ruby mit frischem Erdbeersirup. Gerne kannst du dich für deine Party auch von unseren fünf Sommercocktails inspirieren lassen!

Schnapp dir deinen Drink, dreh „Wild Berry Lillet“ laut auf und erhebe dein Glas auf unseren neuen Sommerliebling Lillet Lemon!

Lillet Lemon Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

100 ml Lillet Blanc gibt es online z.B. hier 🛒

40 ml Bitter Lemon

1 Bio-Zitrone

2 Zweige Minze Zubereitung Verteile Eiswürfel auf zwei Gläser. Gib je 50 ml Lillet Blanc in die Gläser. Fülle mit je 20 ml Bitter Lemon auf.

Wasche die Zitrone heiß ab und presse eine Hälfte aus. Schneide die andere Hälfte in Scheiben. Gib einen Spritzer Zitronensaft in jedes Glas und rühre den Drink gut um.

Garniere den Lillet Lemon mit je zwei Zitronenscheiben und einem Zweig Minze. Fertig ist dein erfrischender Drink!

