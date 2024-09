Linsen-Champignon-Bowl: ein einfach geniales Alltagsrezept

Bowls sind schon seit Jahren im Trend, doch warum eigentlich? Weil Bowls – wie jede gute Idee – einfach und genial zugleich sind. Bowl-Gerichte zeichnen sich dadurch aus, dass sie gesund sind und nach Herzenslust abgewandelt werden können. Sie passen in eine Schüssel, der Bowl, und sind leicht zubereitet. Gibt es Nachteile? Nein! Also ran an die Linsen-Champignon-Bowl, die mit unserem Rezept so wunderbar in deinen Alltag passt.

Linsen-Champignon-Bowl: einfaches Rezept

Bis vor wenigen Jahrzehnten noch gehörten Hülsenfrüchte zum Grundnahrungsmittel in vielen deutschen Haushalten. Inzwischen haben sie den Anstrich einer alternativen Eiweißquelle für Vegetarier erhalten. Das hat sich zwar gebessert, doch nicht genug! Denn Hülsenfrüchte sind viel mehr als das. Ja, sie versorgen dich mit reichlich hochwertigem Eiweiß, was unsere Linsen-Champignon-Bowl zu einer guten Wahl macht, wenn du dich eiweißreich ernähren möchtest. Doch sie halten mit ihrer komplexen Kohlehydratstruktur auch sehr lange satt, was unsere Bowl außerdem zu einer Verbündeten macht, wenn du auf deine Linie achten willst.

Auch Vitamine und Mineralstoffe bekommst du mit Hülsenfrüchten zuhauf serviert. All das wäre aber nicht sehr spannend, wenn sie nicht lecker wären. Daher hier der wichtigste Bonuspunkt: sie schmecken einfach. Da du auf unser Rezept für eine Linsen-Champignon-Bowl geklickt hast, gehe ich davon aus, dass du das weißt. Zusätzlich gepimpt wird der Geschmack in diesem Rezept mit einer Reihe von Gewürzen, Paprika und Frühlingszwiebeln. Und anstelle der Champignons kannst du auch zu einer anderen Pilzssorte greifen, die dir gerade mehr zusagt.

Insgesamt bist du für eine Linsen-Champignon-Bowl etwa 35 Minuten in der Küche zugange. Daher eignet es sich gut als Feierabendgericht, wenn du mit deinen Energiereserven haushalten musst. Doch auch als vorbereitete Mahlzeit, die du in deiner Mittagspause bei der Arbeit genießen kannst, macht sich dieses Rezept gut.

Ist dein Linsen-Hunger noch nicht gestillt? Dann probiere unbedingt diese herrliche Linsen-Tomatensuppe mit Kokos. Auch diese griechische Linsen-Moussaka ist ein Hit. Und wie wäre es mit Linsen zum Frühstück? Das geht mit diesen herzhaften Linsen-Pfannkuchen.