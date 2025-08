Linsen-Pfifferling-Eintopf: Liebe auf den ersten Löffel

Schäle Zwiebel und Möhre und putze den Sellerie. Schneide alles in sehr feine Würfel. Putze die Pfifferlinge sorgfältig und halbiere große Exemplare. Spüle die Linsen unter klarem Wasser ab.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf. Gib Zwiebel, Sellerie und Möhre hinein und brate sie bei mittlerer Hitze an, bis sie weich sind und duften.

Drücke die Knoblauchzehen an und füge sie zusammen mit den abgespülten Linsen und die Lorbeerblätter hinzu. Rühre kurz durch, dann gieße mit der Brühe auf. Lass den Eintopf bei niedriger Hitze etwa 25 Minuten köcheln, bis die Linsen weich sind.

