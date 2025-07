Urlaub im Glas: So lecker schmeckt Mango-Kokos-Aufstrich

Etwas Süßes zum Frühstück gefällig? Dann pass jetzt gut auf. Denn unser Rezept für Mango-Kokos-Aufstrich ist einfach umwerfend – cremig, süß und genau richtig fruchtig. Gleichzeitig schmeckt er nach Urlaub am Strand und weckt das Fernweh. Bereite diesen einfachen Aufstrich direkt zu und genieße löffelweise Sommer-Feeling.

So machst du Mango-Kokos-Aufstrich

Das Mango und Kokos gut zusammenpassen, ist längst kein Geheimtipp mehr. Der spritzige Mangogeschmack und nussige Kokosaromen sind aber auch einfach wie füreinander geschaffen. Kein Wunder, dass wir Rezepte mit dieser Kombi immer wieder gern naschen. So wie in diesem Mango-Kokos-Aufstrich, der die tropischen Früchte mit süßer, weißer Schokolade kombiniert und damit so köstlich schmeckt, dass wir es kaum glauben können.

Für den Mango-Kokos-Aufstrich brauchst du zunächst reife Mangos, die du schälst und in Würfel schneidest. Zusammen mit etwas Zucker und ein paar Tropfen Zitronensaft – unscheinbar, aber ausschlaggebend – kochst du sie weich, bis sie zerfallen. Dann pürierst du das Fruchtmus fein und gibst geraspelte Kokosnuss, weiße Schokolade und ein Stück Butter dazu. Rühre alles gut durch und fülle die Masse in sterilisierte Gläser. Das war’s schon. Einfach, nicht wahr?

Der Mango-Kokos-Aufstrich hält sich so im Kühlschrank etwa zwei Wochen. Zumindest in der Theorie. Mit ziemlicher Sicherheit wird er diese zwei Wochen nicht erreichen, weil ihn vorher schon jemand weggelöffelt hat. Er passt nicht nur aufs Brot oder Croissant, sondern auch gut zu Naturjoghurt, als Topping für Pfannkuchen oder als Füllung für Biskuitrollen. Oder auch einfach pur aus dem Glas – wir verraten es auch niemandem.

Noch mehr süße Aufstrich-Ideen gefällig? Dann probiere doch mal diesen Dattel-Aufstrich aus nur drei Zutaten aus. Ein Klassiker, der ebenfalls zum Weglöffeln gut ist, ist argentinisches Dulce de Leche. Und für besondere Anlässe sind wir ganz verrückt nach diesem Orangenkaramell-Aufstrich. Für weitere Inspiration kannst du unseren Koch-Bot um Hilfe bitten.

Mango-Kokos-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (à 200 ml, z.B. diese hier 🛒 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Mangos ca. 500 g Fruchtfleisch

100 g Zucker

1/2 TL Zitronensaft

100 g weiße Schokolade

50 g Butter

50 g Kokosraspel Zubereitung Schäle die Mangos, löse das Fruchtfleisch vom Kern und schneide es in Würfel.

Gib die Mangowürfel zusammen mit dem Zucker und dem Zitronensaft in einen Topf und koche die Mischung bei mittlerer Hitze, bis die Früchte weich sind und anfangen zu zerfallen.

Püriere die Masse fein, bis keine Stückchen mehr zu sehen sind.

Hacke die weiße Schokolade grob und gib sie zusammen mit der Butter und den Kokosraspeln zum heißen Mangopüree.

Rühre alles gründlich, bis Schokolade und Butter geschmolzen und gleichmäßig verteilt sind.

Fülle den Mango-Kokos-Aufstrich noch heiß in sterilisierte Gläser, verschließe sie sofort und lass sie abkühlen.

Bewahre den Aufstrich im Kühlschrank auf und verbrauche ihn innerhalb von ca. 2 Wochen.

