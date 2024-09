Mascarpone-Brioche: locker-luftiges Frühstücksbrot

Manchmal braucht es am Morgen zum Frühstück einfach nur eine Scheibe Brot, belegt mit der Lieblingsmarmelade oder einem Schokoaufstrich. Die perfekte Grundlage dafür ist dieses fluffige Mascarpone-Brioche. Wir zeigen dir, wie du es nachbacken kannst.

Mascarpone-Brioche: schmeckt pur oder mit süßem Belag

Wenn Toastbrot am Morgen auf Dauer zu langweilig ist, dann ist dieses weiche Mascarpone-Brioche eine leckere Abwechslung. Die Zugabe von Mascarpone macht es nämlich besonders zart und fluffig, während etwas Zucker für eine angenehm süße Note sorgt. So wird das Brot die ideale Grundlage für süße Aufstriche aller Art. Für diejenigen, die Kontraste mögen, schmeckt das Brioche auch mit herzhaftem Belag. Aber von vorn.

Die Basis des Mascarpone-Brioches ist ein Hefeteig. Dafür erwärmst du etwas Milch und löst die Hefe darin auf. Mische dann Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel. Danach kommen Mascarpone, die weiche Butter, Eier und das Vanilleextrakt hinzu. Gieße die Hefemilch dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Der muss nun abgedeckt etwa 1,5 Stunden an einem warmen Ort gehen und sollte dabei sein Volumen verdoppeln.

Nach der Gehzeit knetest du den Teig noch einmal durch und formst daraus einen Brotlaib. Lege ihn in eine gefettete Kastenform, decke ihn noch einmal ab und lasse ihn weitere 30 Minuten gehen. Verquirle danach ein Ei und streiche das Brot oben damit ein. So bekommt es beim Backen eine leckere Kruste. Schiebe das Brot nun in den vorgeheizten Ofen und backe es etwa 30 Minuten. Lass es vor dem Anschneiden abkühlen.

Kleiner Tipp: Da der Teig des Brioches insgesamt zwei Stunden Gehzeit benötigt, empfehlen wir, das Brot am besten schon am Abend vorher zu backen. So musst du es am nächsten Morgen nur noch anschneiden und mit deinen Lieblingszutaten belegen.

Wenn dir unser Mascarpone-Brioche geschmeckt hat, probiere auch mal das klassische Brioche aus. Auch einen Brioche-Auflauf kannst du aus dem Brot zaubern. Ebenfalls perfekt für ein Sonntagsfrühstück geeignet: dieses selbst gebackene Weißbrot.