Matcha-Energy-Balls: kleiner Powersnack to go

Hast du auch schon mal Menschen beobachtet, die sich kleine, walnussgroße Kugeln in den Mund schieben? Keine Sorge, verboten ist das nicht. Vielmehr handelt es sich um sogenannte Energy-Balls, die aus gesunden Zutaten bestehen und somit der perfekte Snack für den kleinen Hunger zwischendurch sind. Sie liefern dir schnell Energie und sind ein guter Ersatz für Schokoriegel, Kuchen und Co. Möchtest du noch einen Schritt weitergehen und Energy-Balls genießen, die nicht nur satt, sondern auch noch zusätzlich wach machen, dann sind unsere Matcha-Energy-Balls genau richtig für dich.

Matcha-Energy-Balls aus nur 5 Zutaten zubereiten

Ein kleiner Energiekick zwischendurch gefällig? Dann vergiss Kaffee und Energydrink und greife zu Matcha-Energy-Balls. Die sind wirklich schnell gemacht und lassen sich sogar auf Vorrat zubereiten, sodass du die ganze Woche etwas von den süßen Kugeln hast.

Basis unserer Energy-Balls sind entsteinte Datteln, Mandeln, eine Prise Salz, geschmolzenes Kokosöl und Matcha-Pulver. Gib zuerst Mandeln in einen Mixer und zerkleinere sie. Danach fügst du die Datteln hinzu und mixt noch einmal alles gut. Dabei sollte eine klebrige Masse entstehen. Nun kommen Salz und das Matcha-Pulver hinzu. Mische ein weiteres Mal alles gründlich durch, damit sich die Zutaten gleichmäßig verteilen können. Schmelze anschließend das Kokosöl und gieße es zu den übrigen Zutaten. Mixe erneut und forme dann aus der Masse dann kleine Kugeln, die etwa die Größe einer Walnuss haben. Lege sie zum Festwerden für rund 30 Minuten in den Kühlschrank. Danach kannst du sie dir schmecken lassen. Sie halten sich in einer luftdichten Dose verpackt aber auch einige Tage im Kühlschrank und sind ein toller Snack für unterwegs.

Unser Rezept für die Matcha-Energy-Balls ist nicht in Stein gemeißelt und bietet daher viel Freiraum für deine Kreativität. Verfeinere die Energy-Balls gerne noch mit Kokosraspeln oder wälze die fertigen Exemplare für noch mehr Aroma in Kakaopulver, gehackten Mandeln oder zerkleinerten und gefriergetrockneten Früchten. Deiner Fantasie stehen alle Türen offen.

Noch mehr gesunde Snackideen für Arbeit, Uni, Schule oder unterwegs findest du bei Leckerschmecker. Gönn dir diese leckeren Müsliriegel mit Cranberry und Kürbiskernen, diese Mandel-Zimtkugeln oder Carrot-Cake-Energy-Balls.