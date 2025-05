Maultaschen neu gedacht: Süß, herzhaft und so einfach

Dieses Rezept ist wie gemacht für alle, die beim Essen mehr wollen: Hier treffen einfache Zutaten in einer neuen Kombination aufeinander. In Butter gebratene Maultaschen, gepaart mit karamellisierten Äpfeln, würzigem Bacon und crunchy Walnüssen machen das Gericht zum absoluten Highlight. Ein cremiger Senf-Dip rundet das Ganze geschmacklich ab. Wer hätte gedacht, dass Maultaschen so raffiniert sein können?

Rezept für Maultaschen mit Bacon und karamellisierten Äpfeln

Als gebürtige Schwäbin gehören Maultaschen fest auf meinen Speiseplan. Am liebsten esse ich sie knusprig angebraten in einem frischen Feldsalat mit Tomaten, Zwiebeln und Feta. Wenn ich nur daran denke, läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Auch die klassische Variante, bei der sie geschmelzt und mit lauwarmem schwäbischen Kartoffelsalat serviert werden, finde ich köstlich. In der Suppe hingegen esse ich sie nicht ganz so gerne. In einem Auflauf mit einer sahnigen Tomatensoße und mit Käse überbacken schmecken sie dennoch wieder vorzüglich.

Wie du siehst, mein Herz schlägt für Maultaschen-Gerichte aller Art. Darum gibt’s heute mal eine neue, auf den ersten Blick etwas ausgefallene Variante der „Herrgottsbscheißerle“. Übersetzt bedeutet das so viel wie „den lieben Gott austricksen“. Der Legende nach geht das bis ins 17. Jahrhundert zurück, in die Fastenzeit der gläubigen Klostermönche.

Diese sollten sich eigentlich an die Regeln des Verzichts halten, aber naja… selbst Mönche haben Hunger! Da Fleisch in der Fastenzeit verboten war, kamen wir Schwaben auf eine geniale Idee: Wir versteckten das Fleisch einfach in einer Teighülle, damit der „liebe Herrgott“ es nicht sehen konnte. Clever, oder? So sind die Maultaschen entstanden – heimlich, aber himmlisch gut!

Unsere Maultaschen mit Bacon und karamellisierten Zwiebeln sind ebenfalls himmlisch gut. Noch besser werden sie mit einer passenden Beilage. Ein knackiger Gurkensalat mit einem Joghurt-Dill-Dressing ergänzt das Gericht zum Beispiel hervorragend. Aber auch ein Krautsalat aus Rotkohl mit einem Dressing aus Apfelessig, Walnusskernöl, etwas Honig sowie Salz und Pfeffer macht sich gut. Lass es dir schmecken!

Maultaschen mit Bacon und karamellisierten Äpfeln Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Maultaschen: 800 g Maultaschen

200 g Speck

2 Äpfel z. B. Boskop oder Elstar

50 g Walnüsse optional

1 EL Ahornsirup

50 g Butter

1 TL Thymian

1/2 TL Muskatnuss gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL gehackter Schnittlauch Für den Dip: 150 g Schmand

1 TL grobkörniger Senf gibt's online, z.B. hier 🛒

1 TL Dijon-Senf

1/2 TL Ahornsirup (optional)

1 Spritzer Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Verrühre alle Zutaten für den Dip in einer kleinen Schüssel. Würze mit Salz und Pfeffer. Stell den Dip kühl, während du die Maultaschen zubereitest.

Schneide die Maultaschen in mundgerechte Stücke (falls nötig) und den Speck in Streifen oder kleine Stücke. Würfle den Apfel und hacke die Walnüsse grob.

Brate den Speck in einer großen Pfanne knusprig. Nimm ihn heraus und lass das Fett in der Pfanne.

Brate die Äpfel im Baconfett und gib etwa 1 EL Ahornsirup dazu, um sie karamellisieren zu lassen. Nimm sie aus der Pfanne und stell sie beiseite.

Erhitze die Butter in der Pfanne, gib die Maultaschen hinein und brate sie von allen Seiten knusprig.

Gib nun die Äpfel, den Bacon und die Walnüsse in die Pfanne. Würze mit Thymian, Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer. Vermenge alles gut miteinander

Serviere die Maultaschen heiß, garniert mit frischem Schnittlauch und einem Schälchen 🛒 Senf-Dip.

