Mediterraner Bohneneintopf: ein Wohlfühlgericht für jeden Tag

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebel in grobe Würfel und zerkleiner den Knoblauch in einem Knoblauchschneider 🛒

Schwitze die Zwiebeln in ausreichend Olivenöl in einem großen Topf glasig an und gib am Ende den Knoblauch dazu.