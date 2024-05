Blitzschnelles Nudelgericht: Mediterraner Nudelsalat mit Pesto

Mit Beginn der Grillsaison haben auch Salate in allen Varianten wieder Hochkonjunktur. Schließlich braucht man zu Steak, Bratwurst und Co. die passende Beilage. Vor allem Nudelsalate dürfen auf dem Grillbuffet nicht fehlen. Damit aber für geschmackliche Abwechslung gesorgt ist, gibt es bei uns heute einen mediterranen Nudelsalat mit Pesto und würzigem Ziegenfrischkäse.

Mediterraner Nudelsalat mit Pesto in nur 15 Minuten

Du bist zu einer Grillparty oder einem Picknick eingeladen und weißt nicht so recht, was du dafür mitbringen kannst. Wie wäre es mit einem Nudelsalat? Der schmeckt nicht nur allen, sondern ist auch im Handumdrehen zubereitet.

Für den Salat brauchst du als erstes natürlich Nudeln. Wir haben uns für bunte Spirelli entschieden. Du kannst aber auch eine andere Sorte verwenden. Die Nudeln kochst du in einem Topf mit Salzwasser bissfest. Währenddessen hast du genug Zeit, die um den Rest für den Salat zu kümmern.

Die Frühlingszwiebeln schneidest du in Ringe, die Tomaten werden halbiert. Für ein besonders intensives Aroma nach Sonne und Sommer sorgen die getrockneten Tomaten. Schneide sie in Streifen. Den Ziegenkäse zerbröselst du. Sind die Nudeln al dente und gut abgekühlt, mischst du sie in einer Schüssel mit dem Pesto und den restlichen Zutaten. Für den Salat kannst du gekauftes Pesto verwenden oder es aus Basilikum auch selbst zubereiten. Oder du probierst den Salat auch mal mit einer anderen Pesto-Variante wie zum Beispiel einem Petersilienpesto aus.

Möchtest du deinem mediterranen Nudelsalat noch eine individuelle Note verleihen, kannst du zum Beispiel noch Nüsse oder angeröstete Pinienkernen hinzufügen. Auch Rucola mit seinem leicht scharfen Aroma oder Oliven machen sich gut in dem Salat.

Hast du noch Nudeln übrig, dann bereite aus den Resten einen Caesar-Pasta-Salat oder einen Nudelsalat mit Thunfisch.